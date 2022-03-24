Обходят каждую школу. В Мелитополе российские оккупанты заставляют учителей начать учебный процесс на русском языке — мэр

24 марта, 10:16
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты напали на Украину (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты заставляют учителей города проводить учебный процесс в школах на русском языке.

«На сегодняшний день российские солдаты обходят каждую школу и склоняют учителей начинать с 1 апреля учебный процесс на русском языке по непонятной программе», — сказал он.

Видео дня
Читайте также:
Риски для Украины и планы РФ. Пять сценариев, которые могут произойти после первого месяца российского вторжения — CNN

23 марта российские оккупанты ворвались в дом журналистки и директора сайта Риа-Мелитополь Светланы Зализецкой и похитили ее 75-летнего отца.

В доме на момент вторжения россиян были родители журналистки. Оккупанты провели обыск, забрали отца журналистки и увезли в неизвестном направлении.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оккупант Мелитополь Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ