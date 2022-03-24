Оккупанты нанесли ракетный удар по самому густонаселенному пункту Ахтырки, есть погибшие — мэр
В районе Ахтырки идут бои с российскими оккупантами (Фото:Press service of the 93rd Separate Mechanised Brigade/Reuters)
В ночь на 24 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по самому густонаселенному району Ахтырки Сумской области.
Война России против Украину — последние новости
Об этом сообщил мэр города Павел Кузьменко.
«Сегодня ночью был обстрелян ракетами „воздух-земля“ из самолетов самый густонаселенный район города Ахтырка. Ракеты попали в многоэтажки», — отметил он.
По словам мэра, в результате атаки есть погибшие. Их точное количество не уточняется.
Кузьменко также показал разрушенный вражескими снарядами дом.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сегодня ровно месяц, как войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.