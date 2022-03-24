Полное отождествление каждого украинца со своим государством. Известные соотечественники делают главные выводы за месяц — опрос НВ 24 марта, 14:14 Цей матеріал також доступний українською Война еще раз показала, как украинцы умеют объединяться против врага (Фото:Mohammad Javad Abjoushak / SOPA via Reuters)

НВ расспросил известных украинцев об определяющих изменениях, которые произошли в стране с начала войны.



Дмитрий Борисов, владелец и бренд-шеф GASTROFAMILY (Диван, Последняя баррикада, Oxota na ovets):

Война — это страшно. Быть одновременно сильным, действенным и одновременно ранимым, рыдая захлебываясь — можно. Самые важные вещи в момент пролетающих над головой стреляющих вертолетов: утепленный подвал, одеяла, теплые вещи и непромокаемая обувь, заправленное авто, дробовик, раскладной ножик с пинцетиком чтобы вытаскивать своим детям занозы от бревен. Ну и штопор для чудом завалявшихся в багажнике пары бутылок вина для нас с любимой женой Леной, когда дети уснули на пару часов между звуками взрывов. Мы победим!

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Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ:

Мои выводы в трех плоскостях. Украина удивила мир, но не удивила самих украинцев — и раньше мы понимали, что можем объединиться против врага. После победы нам предстоит научиться объединяться для развития страны. Уверен, что сможем это сделать. С точки зрения России, я давно так не радовался коррупции — и мы видим, как коррупция убивает их же граждан. Опять-таки надеюсь, что для нас после победы это будет важным уроком. Также удивило, как действия Украины и России (каждой по-своему) смогли консолидировать мир за нас и против захватчика. Жаль только, что мир не слышал Украину до этой войны — сейчас расходы всех будут очень большими.

Олеся Островская-Люта, директор Мистецького арсеналу:

Россияне ведут тотальную войну против украинцев. Не только против государства Украины, но и против украинцев как общества и народа. Именно поэтому уничтожают гражданскую инфраструктуру, расстреливают детей, стариков и бомбят беременных. Это геноцидальное вторжение, цель которого — чтобы украинцев не было. Политически, духовно, физически никак. И впервые это понятно не только самим украинцам, но и всему миру. Вот почему такое возмущение, такой гул стоит во всех странах. Некоторые политики и публичные фигуры на Западе все еще пытаются приписать эту войну только Путину, но это удается все хуже. Становится понятно, что это следствие безумного русского империализма, а не безумия одного деятеля. Поэтому я ожидаю большей военной и политической солидарности мирового сообщества с украинцами.

Иван Компан, основатель First Kyiv Investment Club:

Первый — ВСУ и народ Украины сделали невероятное, то, во что не верил никто в мире — остановили орду, уничтожили тысячи солдат, сотни танков, самолетов и другой техники, полностью разрушив миф о военном величии России. Миф об экономическом величии разрушили санкции, а о духовном — сами россияне, поддерживающие войну.

Второй — Украина объединилась, независимо от национальности, веры и языка общения, ради победы и будущего. Такого единения не было никогда — ни в древней истории нашей Родины, ни в новейшей. Искренне надеюсь, что нас никто не разъединит после победы.

Третий — мы увидели сами и продемонстрировали миру, что Украина — не игрушка в чужих руках и способна творить историю самостоятельно, и не только свою, но и европейскую.

Четвертый — мы начали новый этап в нашей истории — войну за свободную от российско-советских химер прошлого, единственную, независимую Украину, которую знают и уважают во всем мире.

И пожелание в завершение — если на экономическом фронте Украине удастся добиться таких же успехов, как и на поле боя, то нам вообще цены не будет!

Андрей Курков, писатель, президент украинского ПЕН:

Война окончательно зафиксировала украинскую нацию. Война показала, что независимость страны стала для украинцев основной жизнеполагающей ценностью, без которой все остальные ценности — личная свобода, демократия, семейное счастье — теряют смысл. То есть произошло полное отождествление каждого украинца со своим государством. Это означает также, что требования к власти после войны также будут максимально повышены и многие негативные явления во власти, такие, как непотизм и коррупция, больше вообще толерироваться не будут. Власти будет еще труднее соответствовать украинскому народу.

Петр Чернышев, основатель образовательного проекта Kontora Pi, член наблюдательного совета компании Фармак:

Главный вывод: читать о войнах в теории (войны — это же главная тема истории!) — очень увлекательно. А оказаться самому в центре войны — совсем не так интересно! На самом деле идет три войны: на полях сражений, в пропаганде и соцсетях. Первую войну Украина пока что сводит «вничью» — огромное достижение! А две других — безоговорочно выигрывает.

И эти три войны на самом деле делают то что происходит Всенародной Отечественной Войной. Я пока не встретил ни одного человека (начиная с 15ти лет!), который бы не вкладывал свои усилия в общую победу.

Чем дольше будет «ничья» в первой войне, тем больше надежд на прекращение войны на наших условиях. И чем дальше, тем больше вопросов мы будем задавать: что будет с Украиной после войны? Есть шанс провести очень смелые и даже дерзкие экономические реформы. Но у Бориса Ельцина был Егор Гайдар, у Конрада Аденауэра — Людвиг Эрхард, у Маргарет Тэтчер — Джеффри Хау, у Михаила Саакашвили — Каха Бендукидзе. А кто есть у Владимира Зеленского? Это тревожит.

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова:

Первый — это то, что планы Путина обломались и последовали за кораблем. И наши вооруженные силы сработали на 10 баллов по пятибалльной шкале. Поэтому ждем не столь быстрой, как хотелось бы, но нашей победы. Поскольку по втрое большей, чем украинская, численности население РФ еще способна организовывать не одно такое нашествие, и нам это, к большому сожалению, стоит жизней наших военных и мирных жителей. Но это цена за рождение новой нации. Все будет Украина!

Второй — ситуация в России сейчас неоднозначная. Они хотели хаос на территории Украины, а получили у себя в РФ. Сейчас уже идет грызня в высших эшелонах власти России. И чем это закончится, неизвестно. Здесь есть плюсы и минусы. Плюсы — все планы захлебываются. А минусы мы не знаем, на что Путин еще способен.

Третий — весь западный мир и не только не прекращает оказывать нам посильную помощь. И важно, что за счет этой помощи мы в общем-то и выстояли. Это существенный вклад в политическом, финансовом, экономическом и военно-политическом аспектах. И после окончания этой войны весь мир должен задуматься, какая система безопасности ему нужна.

Четвертый — некоторые политики почему-то решили, что если НАТО нам не помогает или помогает недостаточно, то нам и не нужно в него вступать. Минус не в том, что НАТО нам не помогает (НАТО как раз помогает всем, чем может, кроме коллективных действий), а в том, что мы оказались за пределами Альянса. Если бы Украина до этого вступила в НАТО, никакой войны бы не было. И в долгосрочной перспективе — это единственная гарантия нашей безопасности. Поэтому нам необходимо усиленно и настойчиво продолжать политику по интеграции в европейское и североатлантическое пространство.

И после победы Украина превратится не то, что в процветающую страну, а станет тем местом, откуда пойдет импульс к развитию остального мира.

Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии:

Крайне важна своевременная подготовка к неблагоприятному развитию событий. Именно так себя показал Национальный банк. Уже в первые часы после российского вторжения НБУ принял пакет заранее подготовленных решений, что позволило предотвратить панику, прыжок валютного курса и набеги на банки. Устойчивая работа банков и системы электронных платежей позволили сохранить управляемость экономики и государства в целом. Профессиональная реакция Нацбанка еще раз показала, насколько важна независимость от политического вмешательства и профессиональность ключевых институций в государстве.

Максим Лазебник, директор Всеукраинской рекламной коалиции:



Прежде всего, хочу сказать, что я восхищен и благодарен тому, как проявляет себя украинский народ, его армия, его президент, мэры городов, службы МЧС, врачи, самые разные организации и т. д. , и т. п. Не уверен, что кто-то мог предположить (хоть в России, хоть где), что у нашего народа окажется такой дух, а у страны такая армия и менеджмент.

Да, война открывает глаза на многое, неочевидное в мирное время. Вкратце, это о том, что приходит четкое понимание того, что действительно для тебя важно, а что совсем вторично или вообще неважно. Ну и, конечно, очень выпукло проявляются люди, их суть. Счастлив, что у меня разочарований меньше, чем восхищений. А поэтому нет никаких сомнений, что мы обязательно победим.

Виталий Шабунин, председатель правления Центра противодействия коррупции:

Украина всегда была цивилизационным форпостом Западного мира. Теперь мы стали еще и военным форпостом.

И пока Запад рассказывает о ценностях свободы — украинцы за них умирают. Я готов спорить с, например, немецкими политиками, кто из нас больше европеец.

Соломия Витвицкая, ведущая ТСН на 1+1:

Я за этот месяц увидела, как украинская нация ясно осознает, что они — украинцы. Сейчас каждый готов бороться за нашу независимость, чтобы не прошел враг, все стали волонтерами, кто с оружием в руках, а кто плетет маскировочные сетки. Даже те, кто уехал с детьми, тоже помогают, потому что военным проще воевать и выполнять свои задачи, когда рядом нет женщин и детей и не нужно за них волноваться и прилагать усилия, чтобы их оберегать. Сейчас страна как один сплошной кулак. Это невероятное впечатление.

Хочется верить, что эта война изменила всех к лучшему. Чтобы мы меньше завидовали, умели радоваться успехам друг друга, объединялись, поддерживали и меньше критиковали. Считаю, что сейчас как раз и есть такая возможность измениться, и я это наблюдаю. Все стали патриотами. Как ни странно, но Путин совершил огромный прорыв в этом для украинской нации.

Игорь Лиски, председатель совета директоров компании Эффективные инвестиции:

Украина превратилась в монолит. Мы отреклись от синдрома неполноценности и почувствовали наконец в себе мощь. Это очень глубокое чувство. Мне кажется, что будущее страны будем строить именно с ним. У каждого свой фронт, и мы неутомимые. Люди у нас поразительные.

Действительно, многое открылось, но самое ценное, что украинцы увидели настоящих себя. После победы будет большое переосмысление и анализ всего происходящего. Но я горжусь, что украинцы стали океаном. Наше единство, обретенное кровью, это уже огромная победа.

Уже сейчас важно постепенно возобновлять работу. Мы должны работать дальше. Украина превыше всего!

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