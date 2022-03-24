«Лучше бы их войска ушли из Украины». Заявка России на проведение Евро-2028 находится «за гранью сатиры» — Джонсон 24 марта, 14:57 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:REUTERS/John Sibley)

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что заявка России на проведение Евро-2028 — это «за гранью сатиры».

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Об этом сообщает Sky News.

«Идея о том, что Россия может провести какой-либо футбольный турнир или какое-либо культурное мероприятие, сейчас находится за гранью сатиры», — сказал он.

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По его словам, он не верит, что кто-то серьезно рассматривает предложение России.

«Я не могу поверить, что кто-то всерьез рассматривает их предложение. Я думаю, что лучше всего было бы, чтобы все российские вооруженные силы немедленно ушли из Украины и, конечно же, передали турнир им», — сказал он

Ожидалось, что Великобритания и Ирландия будут единственными претендентами на проведение футбольного турнира, но Турция и Россия также выдвинули свои кандидатуры. И это несмотря на то, что российские клубы и национальные команды в настоящее время отстранены ФИФА и УЕФА из-за вторжения страны в Украину.

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