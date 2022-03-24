Лидеры G7 пообещали приложить все усилия, чтобы привлечь Путина и Лукашенко к ответственности — заявление 24 марта, 19:49 Цей матеріал також доступний українською Участники саммита Большой семерки в Брюсселе 24 марта 2022 года (Фото:Doug Mills/Pool via REUTERS)

Лидеры Большой семерки осудили полномасштабное вторжение России в Украину и предостерегли страну-агрессора от использования химического, биологического и ядерного оружия. Об этом идет речь в заявлении G7 по итогам встречи в Брюсселе 24 марта.

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«Мы предостерегаем от любой угрозы применения химического, биологического и ядерного оружия или связанных с ним материалов. Напоминаем об обязательствах России по международным договорам, участником которых она является и которые защищают всех нас», — сказано в заявлении.



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Лидеры G7 заявили, что Россия своими действиями создает риски для населения и окружающей среды, что может привести к катастрофическим последствиям. Страну-агрессора призвали соблюдать международные обязательства и воздерживаться от любой деятельности, которая ставит под угрозу украинские ядерные объекты, а также предоставить полный контроль над ними украинским властям.

В G7 осудили нападения России на жителей Украины и гражданскую инфраструктуру, в том числе больницы и школы, и заявили, что будут работать над сбором доказательств российских военных преступлений. В G7 подчеркнули, что блокада российскими оккупантами Мариуполя и некоторых других украинских городов, а также отказ открывать гуманитарные коридоры неприемлемы. Россию призвали немедленно обеспечить безопасные маршруты в другие регионы Украины, а также доставку гуманитарной помощи в осажденные города.

Лидеры G7 также призвали Россию немедленно выполнить решение Международного суда ООН от 16 марта о прекращении военных действий на территории Украины и вывести из Украины свои войска и технику. Режим Александра Лукашенко в Беларуси призывают избегать дальнейшей эскалации и не дать использовать белорусские войска против Украины. Лидеры G7 не упомянули отдельно Китай, но призвали все страны не оказывать России военную или какую-либо другую помощь для продолжения ее агрессии против Украины.

Большая семерка заверила, что «не пожалеет усилий», чтобы привлечь к ответственности российского диктатора Владимира Путина и сторонников его полномасштабного вторжения в Украину, в том числе режим Лукашенко. G7 поручила соответствующим министерствам следить за полным выполнением санкций против России и пообещала призывать другие страны поддерживать ограничительные меры.

В G7 готовы вводить дополнительные санкции против страны-агрессора «при необходимости».

«Мы полны решимости поддержать украинский народ в его героическом сопротивлении неоправданной и незаконной агрессии России. Мы усилим нашу поддержку Украины и соседних стран. Мы благодарим всех, кто уже оказывает гуманитарную помощь Украине, и просим других присоединиться», — также сказано в заявлении G7.

Ранее 24 марта президент Владимир Зеленский обратился к странам Большой семерки, призвав их еженедельно усиливать санкции против России, создать эффективную систему гарантий безопасности и помочь в восстановлении нашей страны.

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