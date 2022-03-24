Авиация оккупантов нарастила присутствие в небе над Украиной — Генштаб 24 марта, 07:14 Цей матеріал також доступний українською Генштаб назвал количество сбитой техники (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

За минувшие сутки российские оккупанты активизировали присутствие своей авиации в небе над Украиной.

Как сообщает Генштаб, зафиксировано более 250 самолетовылетов, что на 60 больше, чем 22 марта.

Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

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Группировка Воздушных Сил ВСУ осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

За предыдущие сутки было поражено 11 воздушных целей врага (семь самолетов, один БПЛА, один вертолет и две крылатые ракеты.)

Информация об их окончательном сбитии уточняется.

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