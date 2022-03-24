В Запорожской области трое детей подорвались на боеприпасе, их госпитализировали — ОГА
Возле Запорожья трое детей подорвались на боеприпасе (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)
В селе Обильное, Мелитопольского района, Запорожской области трое детей подорвались на боеприпасе.
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Об этом сообщает Запорожская областная военно-гражданская администрация.
В ведомстве заявили, что дети обнаружили опасный предмет (вероятно мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним пока он не сдетанировал.
В результате дети 2007, 2008, 2009 годов были госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Ребенок 2008 находится в реанимации.
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