В Запорожской области трое детей подорвались на боеприпасе, их госпитализировали — ОГА

24 марта, 11:15
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Возле Запорожья трое детей подорвались на боеприпасе (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

Возле Запорожья трое детей подорвались на боеприпасе (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

В селе Обильное, Мелитопольского района, Запорожской области трое детей подорвались на боеприпасе.

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Об этом сообщает Запорожская областная военно-гражданская администрация.

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В ведомстве заявили, что дети обнаружили опасный предмет (вероятно мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним пока он не сдетанировал.

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В результате дети 2007, 2008, 2009 годов были госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Ребенок 2008 находится в реанимации.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Запорожье Дети Война России против Украины

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