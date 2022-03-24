В Запорожской области трое детей подорвались на боеприпасе, их госпитализировали — ОГА 24 марта, 11:15 Цей матеріал також доступний українською Возле Запорожья трое детей подорвались на боеприпасе (Фото:Press service of National Nuclear Energy Generating Company Energoatom/Handout via REUTERS)

В селе Обильное, Мелитопольского района, Запорожской области трое детей подорвались на боеприпасе.

Война России против Украины — последние новости

Об этом сообщает Запорожская областная военно-гражданская администрация.

В ведомстве заявили, что дети обнаружили опасный предмет (вероятно мина или взрывоопасный боеприпас) и играли с ним пока он не сдетанировал.

Видео дня

В результате дети 2007, 2008, 2009 годов были госпитализированы в Мелитопольскую больницу. Ребенок 2008 находится в реанимации.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.