Развилка для Путина. Четыре актуальных варианта окончания войны в Украине — NYT 24 марта, 20:01 Цей матеріал також доступний українською Последствия бомбардировки Харькова, 24 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Lapshyn)

Спустя месяц после вторжения российской армии в Украину война находится в активной фазе, украинские силы продолжают успешно вести оборону Киева. Тем не менее западные эксперты оценивают как вероятность окончания боевых действий с помощью дипломатии, так и эскалации конфликта с вовлечением в него НАТО, пишет в колонке для The New York Times обозреватель Спенсер Бокат-Линделл.



С одной стороны, российское вторжение, по словам министра обороны США Ллойда Остина, «фактически застопорилось», и до сих пор не достигнута ни одна из основных целей диктатора Владимира Путина. С другой — Путин может принять решение об усилении бомбардировок, которые уже оставили некоторые города Украины в руинах, отмечает автор публикации.

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На вопрос «куда пойдет война и чем она может закончиться», есть четыре наиболее реалистичных ответа, три из которых подразумевают дипломатическое вмешательство в том или ином виде.

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Вариант № 1: быстрый успех переговоров

Несмотря на ужесточение обстрелов Киева и других украинских городов, на прошлой неделе представители Украины и России начали новый раунд переговоров. Посредником выступает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который полагает, что две страны добиваются медленного, но значительного прогресса по ключевым вопросам. «Не так просто вести диалог, пока идет война, или договариваться, когда гибнут мирные жители. Но импульс есть», — прокомментировал он ход дискуссий.

Дэвид Леонхардт из NYT уверен, что у обеих сторон есть условия, которые останутся не подлежащими обсуждению. Украина, вероятно, откажется от сделки, которая лишает ее контроля над столицей, в то время как Россия отвергнет любую договоренность, оставляющую дверь для членства в НАТО открытой для Украины.

Насколько вероятно мирное соглашение? Пока, пишет обозреватель американского издания, не очень. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не видит признаков добросовестных усилий российского правительства по прекращению войны, его коллега из Франции выразил аналогичный скептицизм.

Но условия театра войны быстро меняются, и некоторые эксперты осторожно склоняются к успеху потенциала дипломатии. Как сказала Эмма Эшфорд, старший научный сотрудник New American Engagement Initiative в Центре стратегии и безопасности имени Скоукрофта, низкая эффективность войск вторжения побудила Россию смягчить свои требования: официальные лица в Москве теперь меньше говорят о смене власти в Киеве и «демилитаризации», но значительно больше об украинском нейтралитете. «Подождите еще пару недель, и может настать момент, когда у нас появится возможность для переговоров», — отметила Эшфорд.

Вариант № 2: долгая изнурительная война

Низкое качество российской военной кампании может подтолкнуть Путина к дипломатии, но это, по словам обозревателя Томаса Фридмана, будет российским планом Б — с помощью ужесточения бомбардировок жилых кварталов выйти на переговоры с более сильных позиций.



«Если Путин не сможет оккупировать всю Украину, он попробует навязать свои условия, вынудив 5—10 миллионов украинцев, прежде всего женщин, детей и пожилых людей, бежать в Польшу, Венгрию и Западную Европу — с целью создать такое тяжелое социальное и экономическое бремя, что эти государства будут оказывать давление на Владимира Зеленского, чтобы он согласился на любые условия для остановки войны», — предположил он.

Как западные страны отреагировали бы на такой подход к переговорам? Дэвид Сэнгер из NYT считает, что поддержка украинского сопротивления только усилится, что напомнит «старые недобрые времена» холодной войны.

Конфликт в этом случае станет затяжным, его последствия трудно предсказать. Целью России вновь будет замена правительства Украины на марионеточное и установка нового железного занавеса в Европе, написали Барри Павел, Питер Энгельке и Джеффри Чиммино в статье для Atlantic Council.

Вариант № 3: активная роль Китая

Придет ли самый могущественный союзник России на помощь Путину? В США заявили, что Россия обратилась к Пекину за военной и экономической поддержкой. Президент Джо Байден предупредил председателя Си Цзиньпина, что удовлетворение этой просьбы повлечет за собой «последствия», хотя не уточнил, какими они могут быть.

«Дилемма администрации США заключается в том, что Китай является второй по величине экономикой в мире и отправной точкой бесчисленных глобальных цепочек поставок. В отличие от России, чья относительная незначительность для западной экономики облегчила применение санкций, Китай является доминирующим игроком во всех поставках, от электроприборов до солнечных батарей», — отмечало издание Politico.

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Впрочем, зависимость двусторонняя. По словам обозревателя NYT Пола Кругмана, существуют пределы того, насколько Китай может помочь России в экономическом плане. Оказывая России военную поддержку, Китай рискует оттолкнуть от себя другие глобальные державы.

Отчасти по этой причине некоторые специалисты думают, что Китай может вмешаться, чтобы положить конец нападению России на Украину. Укрепление единства США и ЕС невыгодно Пекину, который предпочел бы поддерживать прибыльные экономические связи с Западом и сосредоточить свои ресурсы на внутреннем развитии.

На данный момент КНР идет по промежуточному пути, отказываясь от призывов осудить интервенцию России, но обещая способствовать деэскалации конфликта, говорится в колонке.

Вариант № 4: Путин захватывает Украину — и не останавливается на этом

Что может сделать кремлевский диктатор после предполагаемого падения украинского правительства? «Оптимистичная версия заключается в том, что вскоре после этого он умирает. Потому что в противном случае такое будет происходить снова и снова. Молдова, Украина, Грузия, страны Балтии, Польша — все они на карандаше», — сказала обозреватель The New Yorker Маша Гессен.



Нападение на другие бывшие советские республики может привести к прямой конфронтации с НАТО, намеренно или случайно. «Чем дальше боевые действия продвигаются на запад, тем больше вероятность того, что заблудшая ракета приземлится на территории НАТО или что русские собьют натовский самолет», — написала Кэрол Лэндри в NYT.

По словам Байдена, нападение на территорию НАТО ознаменует начало «третьей мировой войны». Привычная формулировка, впрочем, не соответствует масштабу ставок, заметил автор публикации: в отличие от второй, третья мировая будет подразумевать обмен ядерными ударами, в результате чего могут погибнуть десятки миллионов мирных жителей. Эта перспектива сейчас считается неправдоподобной, но отдельные стратеги предупреждают, что риск случайного ядерного конфликта по принципу «око за око» растет.

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