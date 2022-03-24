«400 пехотинцев, 20 танков и 45 БТР». Арестович сообщил, что, вероятно, перевозил потопленный в Бердянске корабль оккупантов
В Бердянске уничтожили российский десантный корабль Орск (Фото:ВМС ВС Украины)
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что перевозил потопленный корабль Орск черноморского флота РФ в захваченном Бердянске, по предварительным данным.
«Сегодня, по предварительным данным, был уничтожен передовой командный пункт 49-й русской армии на юге и большой десантный корабль, который перевозил ориентировочно 400 морских пехотинцев, 20 танков и 45 БТРов, внезапно взорвался в порту Бердянск, другой был поврежден», — заявил Арестович во время брифинга.
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Напомним, в Бердянске утром, 24 марта, был уничтожен большой десантный корабль Орск.
В результате взрыва были повреждены еще два корабля, а также уничтожен резервуар с топливом на 3000 тонн.
Командиры двух поврежденных десантных кораблей РФ в Бердянске в 2014 году изменили присяге и перешли на сторону оккупантов, уточняли в пресс-службе ВМС ВСУ.
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