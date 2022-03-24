США примут до 100 тысяч беженцев из Украины — Reuters 24 марта, 13:56 Цей матеріал також доступний українською Беженцы из Украины (Фото:Matthias Rietschel / Reuters)

США планируют принять до 100 тысяч украинцев, спасающихся от российского вторжения, сообщили агентству Reuters два источника.

Сегодня президент США Джо Байден встречается с европейскими лидерами для координации ответа западных стран на полномасштабное нападение России на Украину.

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Пока неясно, как именно США будут принимать беженцев из Украины.

По словам одного из представителей администрации Байдена, не все украинцы, которых примут Штаты, попадут в страну через американскую программу принятия беженцев. Часть получат семейные визы или смогут въехать в США по другой процедуре.

С начала российского вторжения в Украину страну покинуло более 3,5 миллионов людей. Это самый быстроразвивающийся миграционный кризисом в Европе со времен окончания Второй мировой войны.

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