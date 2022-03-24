«Имеем право на этот процент». Зеленский призвал НАТО выделить Украине 1% от своих танков и самолетов для борьбы с РФ 24 марта, 13:22 Цей матеріал також доступний українською Зеленский заявил, что НАТО не предоставило Украине ни одного танка или самолета для защиты от РФ (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО предоставить Киеву 1% от своих самолетов и танков для отпора полномасштабного вторжения России.

Война России против Украины — последние новости

Во время выступления на саммите НАТО он завил, что Украина уже обращалась с таким запросом, но не получила ни одной единицы техники именно от Альянса.

Видео дня

«У вас есть тысячи боевых самолетов, но вы не дали нам ни одного. Мы обращались относительно танков, чтобы мы могли деблокировать города, которые сейчас гибнут. Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и другие. У вас есть не менее 20 тысяч танков, Украина просила 1% от всех ваших танков отдать или продать нам. Это самое страшное во время войны — не иметь ясных ответов на запросы о помощи», — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина никогда не хотела войны и не хочет воевать годам.

«Мы просто хотим спасти наших людей. Хотим выжить! Как и любой народ, мы имеем на это право. Право на жизнь. Право на этот процент», — добавил украинский президент.

Он также подчеркнул, что Украине нужна военная помощь без ограничений, как и без ограничений Россия применяет против украинцев весь свой военный арсенал.

«Украинская армия противоборствует уже месяц в неравных условиях! И я уже месяц повторяю вам об одном. Чтобы спасать людей и наши города, Украине нужна военная помощь без ограничений. Как без ограничений Россия применяет против нас весь свой арсенал. Разрушает все живое», — резюмировал он.

Последние недели президент Украины Владимир Зеленский выступает в парламентах стран-партнеров Украины, чтобы рассказать о последствиях полномасштабного вторжения России и запросить помощь для Украины.

Украинские власти также просят НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить современные системы ПВО.

Зеленский уже выступил перед Конгрессом США, а также в парламентах Италии, Японии, Германии и Франции.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сегодня ровно месяц, как войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.