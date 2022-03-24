В Польше не исключают, что могут выдворить российского посла 24 марта, 13:14 Цей матеріал також доступний українською Польша может выдворить российского посла Сергея Андреева (Фото:gov.pl)

В Министерстве иностранных дел Польши не исключили, что могут выдворить российского посла Сергея Андреева.

Об этом в эфире RMF FM заявил заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач.

«На первом этапе мы сосредоточились на конкретных шагах — санкции, помощь Украине, поощрение наших западных партнеров поддерживать Украину. Отзыв или высылка послов также имеет такое символическое значение. Я не скажу, что это не важно, но можно оставить себе такую привилегию на будущее. На данном этапе такого решения нет. Возможно, оно будет принято в будущем», — отметил он.

Видео дня

Накануне Польша решила выдворить более 40 российских дипломатов. Служба внутренней безопасности подготовила список из 45 человек из дипломатических кругов, которых подозревают в шпионаже.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.