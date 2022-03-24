После уничтожения в порту Бердянска десантного корабля Орск остальные военные суда РФ сбежали — видео 24 марта, 10:27 Цей матеріал також доступний українською Десантный корабль Орск доставлял в порт Бердянска военную технику оккупантов (Фото:Pravda Gerashchenko)

Российские военные суда сбежали из порта Бердянска после уничтожения там украинскими военными большого десантного корабля Орск Черноморского флота РФ.

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Об этом свидетельствует видео очевидца, которое обнародовал у себя в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

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В свою очередь ВМС ВСУ ранее обнародовали видео с самим Орском, горящим в порту Бердянска.

По имеющимся данным уничтоженное судно занималось доставкой военной техники.

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