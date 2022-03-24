После уничтожения в порту Бердянска десантного корабля Орск остальные военные суда РФ сбежали — видео

24 марта, 10:27
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Десантный корабль Орск доставлял в порт Бердянска военную технику оккупантов (Фото:Pravda Gerashchenko)

Десантный корабль Орск доставлял в порт Бердянска военную технику оккупантов (Фото:Pravda Gerashchenko)

Российские военные суда сбежали из порта Бердянска после уничтожения там украинскими военными большого десантного корабля Орск Черноморского флота РФ.

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Об этом свидетельствует видео очевидца, которое обнародовал у себя в Telegram-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

Видео дня

В свою очередь ВМС ВСУ ранее обнародовали видео с самим Орском, горящим в порту Бердянска.

https://www.facebook.com/100064727737034/videos/pcb.340844301416492/1356157844889589

По имеющимся данным уничтоженное судно занималось доставкой военной техники.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Бердянск Военные корабли Война России против Украины

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