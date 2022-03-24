«О поддержке с воздуха забыли бл*ть». NYT в аудиоперехватах показал военные преступления и разгром российских оккупантов у Киева 24 марта, 06:36 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты встретили ожесточенное сопротивление под Киевом (Фото:Ukraine Weapons Tracker via Twitter)

Российские оккупанты испытывают критические проблемы с воздушной поддержкой, запасами топлива, воды и продовольствия, из-за чего потерпели разгром в первые дни полномасштабного вторжения в Украину под Киевом.



Об этом свидетельствуют переговоры российских захватчиков у Макарова под Киевом, которые опубликовал журналист New York Times Кристиан Триберт.

Согласно одному из аудиоперехватов спустя 30 минут после обращения за помощью в одном из российских подразделений не скрывали гнева: «Про поддержку бл*ть, с воздуха забыли бл*ть, забыли!».

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В других записях оккупантов военные жалуются на острую необходимость в дозаправке, воде и продуктах, тогда как техника стает на дороге.

Свидетельством возможного военного преступления является приказ накрыть артиллерийским огнем жилой квартал Макарова после изъятия «хозяйства» — возможное кодовое слово для захватчиков или техники.

Из еще одного перехвата следует, что в Макарове российские войска встретили ожесточенное сопротивление и понесли значительные потери.



Позже появилось видео, где на котором запечатлен удар беспилотника по колонне вражеской техники оккупантов.



Утром, 28 февраля, украинский военный прислал изданию видео, где снято последствия удара беспилотника: «Посмотрите, что у нас здесь […] разрушенная часть российской колонны. Радары, БУКи, тракторный прицеп/тягач, САУ [самоходная артиллерийская установка]», — рассказал он.

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