«О поддержке с воздуха забыли бл*ть». NYT в аудиоперехватах показал военные преступления и разгром российских оккупантов у Киева

24 марта, 06:36
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Оккупанты встретили ожесточенное сопротивление под Киевом (Фото:Ukraine Weapons Tracker via Twitter)

Оккупанты встретили ожесточенное сопротивление под Киевом (Фото:Ukraine Weapons Tracker via Twitter)

Российские оккупанты испытывают критические проблемы с воздушной поддержкой, запасами топлива, воды и продовольствия, из-за чего потерпели разгром в первые дни полномасштабного вторжения в Украину под Киевом.

Об этом свидетельствуют переговоры российских захватчиков у Макарова под Киевом, которые опубликовал журналист New York Times Кристиан Триберт.

Согласно одному из аудиоперехватов спустя 30 минут после обращения за помощью в одном из российских подразделений не скрывали гнева: «Про поддержку бл*ть, с воздуха забыли бл*ть, забыли!».

Видео дня
https://twitter.com/trbrtc/status/1506755236710563850

В других записях оккупантов военные жалуются на острую необходимость в дозаправке, воде и продуктах, тогда как техника стает на дороге.

https://twitter.com/trbrtc/status/1506755733781626883

Свидетельством возможного военного преступления является приказ накрыть артиллерийским огнем жилой квартал Макарова после изъятия «хозяйства» — возможное кодовое слово для захватчиков или техники.

https://twitter.com/trbrtc/status/1506748478210383872
https://twitter.com/trbrtc/status/1506748705080291328

Из еще одного перехвата следует, что в Макарове российские войска встретили ожесточенное сопротивление и понесли значительные потери.

https://twitter.com/trbrtc/status/1506752674867433480

Позже появилось видео, где на котором запечатлен удар беспилотника по колонне вражеской техники оккупантов.

https://twitter.com/trbrtc/status/1506753777336000522

Утром, 28 февраля, украинский военный прислал изданию видео, где снято последствия удара беспилотника: «Посмотрите, что у нас здесь […] разрушенная часть российской колонны. Радары, БУКи, тракторный прицеп/тягач, САУ [самоходная артиллерийская установка]», — рассказал он.

https://twitter.com/trbrtc/status/1506754444981063680
Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Военная техника Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военное преступление Аудио Радиоперехват Военные преступления РФ Война России против Украины

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