Появилось видео удара ВСУ по военным кораблям РФ в порту Бердянска 24 марта, 14:51 Цей матеріал також доступний українською Один десантный корабль был полностью уничтожен, а еще три получили повреждения (Фото:Скриншот видео @Defence_Turk/Twitter)

В соцсетях обнародовали видео удара ВСУ по военно-морским силам РФ в порту Бердянска Запорожской области.

На нем видно, что сначала с места стоянки кораблей повалил дым, после чего произошел мощный взрыв, в результате чего начался масштабный пожар.

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Видео дня

🔴🇺🇦Ukrayna ordusunun Berdyansk Limanındaki 🇷🇺Rus Donanma unsurlarını hedef aldığı saldırının farklı açıdan görüntüleri. pic.twitter.com/uIKEnw0N1x — DEFENCE TURK (@Defence_Turk) March 24, 2022

🔴🇺🇦Ukrayna, Berdyansk Limanındaki 🇷🇺Rus Donanmasına ait çıkarma gemilerini hedef aldı. Alligator sınıfı çıkarma gemisinde şiddetli yangın çıkarken iki Ropucha / Project 775 sınıfı çıkarma gemisi hasarlı olarak limandan ayrıldı.

🔗https://t.co/bSqqja2cZ4 pic.twitter.com/MD6jcQUGwm — DEFENCE TURK (@Defence_Turk) March 24, 2022

По имеющимся данным, украинские военные полностью уничтожили большой десантный кораблю Орск. Информации о количестве погибших среди его экипажа пока не поступало.

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Кроме того, на борту десантного корабля Саратов начался пожар, в результате чего он был затоплен, а Цезарь Куников и Новочеркасск, хоть и получили существенные повреждения, сумели покинуть порт и уйти в море.

Результатом удара ВСУ стало также уничтожение сладов ВС РФ с топливом и боеприпасами, которые были доставлены в Бердянск указанными судами для подготовки к новому наступлению.

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