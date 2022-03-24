Появилось видео удара ВСУ по военным кораблям РФ в порту Бердянска
Один десантный корабль был полностью уничтожен, а еще три получили повреждения (Фото:Скриншот видео @Defence_Turk/Twitter)
В соцсетях обнародовали видео удара ВСУ по военно-морским силам РФ в порту Бердянска Запорожской области.
На нем видно, что сначала с места стоянки кораблей повалил дым, после чего произошел мощный взрыв, в результате чего начался масштабный пожар.
Война России против Украины — последние новости
По имеющимся данным, украинские военные полностью уничтожили большой десантный кораблю Орск. Информации о количестве погибших среди его экипажа пока не поступало.
Кроме того, на борту десантного корабля Саратов начался пожар, в результате чего он был затоплен, а Цезарь Куников и Новочеркасск, хоть и получили существенные повреждения, сумели покинуть порт и уйти в море.
Результатом удара ВСУ стало также уничтожение сладов ВС РФ с топливом и боеприпасами, которые были доставлены в Бердянск указанными судами для подготовки к новому наступлению.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.