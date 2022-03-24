Появилось видео удара ВСУ по военным кораблям РФ в порту Бердянска

24 марта, 14:51
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Один десантный корабль был полностью уничтожен, а еще три получили повреждения (Фото:Скриншот видео @Defence_Turk/Twitter)

Один десантный корабль был полностью уничтожен, а еще три получили повреждения (Фото:Скриншот видео @Defence_Turk/Twitter)

В соцсетях обнародовали видео удара ВСУ по военно-морским силам РФ в порту Бердянска Запорожской области.

На нем видно, что сначала с места стоянки кораблей повалил дым, после чего произошел мощный взрыв, в результате чего начался масштабный пожар.

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По имеющимся данным, украинские военные полностью уничтожили большой десантный кораблю Орск. Информации о количестве погибших среди его экипажа пока не поступало.

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Кроме того, на борту десантного корабля Саратов начался пожар, в результате чего он был затоплен, а Цезарь Куников и Новочеркасск, хоть и получили существенные повреждения, сумели покинуть порт и уйти в море.

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Результатом удара ВСУ стало также уничтожение сладов ВС РФ с топливом и боеприпасами, которые были доставлены в Бердянск указанными судами для подготовки к новому наступлению.

https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/videos/258022086426359/?t=0
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Бердянск Военные корабли Черноморский флот РФ Война России против Украины

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