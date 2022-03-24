ВСУ освободили от оккупантов село Лукьяновка возле Киева 24 марта, 20:20 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:Valentyn Ogirenko / REUTERS)

ВСУ освободили село Лукьяновка, Барышевского района, возле Киева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram Верховной Рады.

«Освобождена Лукьяновка восточнее Киева! В результате боев уничтожено около 40 орков, 9 БМП и 3 танка. Один танк отжат и теперь будет косить русню», — говорится в сообщении.

Видео дня

Война России против Украины — последние новости

В видео отмечается, что от пленного оккупанта ВСУ узнали, что в населенном пункте находилось около 200 россиян, часть из которых уничтожена, а другие оккупанты сбежали. Также украинские защитники сообщили, что взорвали три танка и девять БМП, а одну МТ-ЛБ забрали себе в качестве трофея.

«Сейчас добровольческие подразделения занимают другие села Барышевского района. Мы по всей линии фронта наступаем. Наступаем успешно и это сильно подбадривает наши войска», — сообщили украинские военнослужащие в видео.

Военный также уточнил, что ВСУ в боях потеряли двух солдат и более десяти получили ранения.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.