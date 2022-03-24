ВСУ освободили от оккупантов село Лукьяновка возле Киева

24 марта, 20:20
Цей матеріал також доступний українською
ВСУ (Фото:Valentyn Ogirenko / REUTERS)

ВСУ (Фото:Valentyn Ogirenko / REUTERS)

ВСУ освободили село Лукьяновка, Барышевского района, возле Киева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram Верховной Рады.

«Освобождена Лукьяновка восточнее Киева! В результате боев уничтожено около 40 орков, 9 БМП и 3 танка. Один танк отжат и теперь будет косить русню», — говорится в сообщении.

Видео дня

Война России против Украины — последние новости

В видео отмечается, что от пленного оккупанта ВСУ узнали, что в населенном пункте находилось около 200 россиян, часть из которых уничтожена, а другие оккупанты сбежали. Также украинские защитники сообщили, что взорвали три танка и девять БМП, а одну МТ-ЛБ забрали себе в качестве трофея.

Читайте также:
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
В чем ВСУ превосходят ВС РФ: пять главных преимуществ

«Сейчас добровольческие подразделения занимают другие села Барышевского района. Мы по всей линии фронта наступаем. Наступаем успешно и это сильно подбадривает наши войска», — сообщили украинские военнослужащие в видео.

Военный также уточнил, что ВСУ в боях потеряли двух солдат и более десяти получили ранения.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Киевская область Война в Украине Лукьяновка

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ