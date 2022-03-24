США предоставят Украине гуманитарную помощь на 1 млрд долларов 24 марта, 20:30 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден заявил, что США предоставят Украине гуманитарную помощь на 1 млрд долларов.

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На пресс-конференции в четверг, 24 марта, он подтвердил, что американская сторона предоставит помощь Украине из-за полномасштабного вторжения России.

«Сегодня я хочу объявить, что США дадут более 1 млрд долларов на гуманитарную помощь Украине», — сказал Байден на пресс-конференции в Брюсселе в четверг.

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