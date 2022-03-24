В Тростянце третьи сутки не могут потушить масштабный пожар из-за обстрелов

24 марта, 07:19
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Обстрелы в Тростянце (Фото:.facebook.com/Zhyvytskyy/)

Обстрелы в Тростянце (Фото:.facebook.com/Zhyvytskyy/)

Тростянец остается самой горячей точкой Сумской области из-за наступления оккупантов. С вечера 22 марта из-за обстрелов не удается потушить масштабный пожар.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, очень большой пожар на одном из предприятий в городе продолжается третьи сутки.

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«К сожалению, из-за обстрелов, из-за боевых действий невозможно туда доехать ГСЧСникам, пожарным для того, чтобы прекратить этот пожар», — говорится в видеообращении Живицкого.

Также он рассказал, что российские военные разместили свою артиллерию в Боромлянской общине, и оттуда продолжают — уже не первые сутки — расстреливать Тростянецкую общину.

Днем ранее вокруг Тростянца всю ночь продолжался пожар, происходили бои и артобстрелы. По словам главы ОГА, в результате боевых действий позавчера вечером загорелось одно из предприятий, пожар погасить невозможно.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Сумская область Война России против Украины

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