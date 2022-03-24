Мандат продлили еще на год. Столтенберг останется генсеком НАТО на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 марта, 15:45 Цей матеріал також доступний українською Столтенберг будет занимать должность генсека НАТО до сентября 2023 года (Фото:Gonzalo Fuentes/Reuters)

Союзники по НАТО продлили мандат генсека Йенса Столтенберга еще на год на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщили в пресс-службе Альянса, он будет занимать этот пост до 30 сентября 2023 года.

Союзники поблагодарили Столтенберга за его лидерство и преданность делу, особенно в этот критический для международной безопасности момент.

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Сам генсек заявил, что такое решение стран-членов НАТО для него большая честь.

«Мы сталкиваемся с крупнейшим за последнее поколение кризисом безопасности, мы едины, чтобы сохранить наш союз сильным, а наших людей — в безопасности», — резюмировал он.

Столтенберг занимает пост генсека НАТО с 2014 года. Срок его полномочий должен был истечь в сентябре 2022 года.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сегодня ровно месяц, как войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Последние недели президент Украины Владимир Зеленский выступает в парламентах стран-партнеров Украины, чтобы рассказать о последствиях полномасштабного вторжения России и запросить помощь для Украины.

Украинские власти также просят НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить современные системы ПВО.

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