Лидеры НАТО призвали Путина остановить полномасштабную войну и пообещали Украине защиту от химического оружия — заявление 24 марта, 15:59 Цей матеріал також доступний українською Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Главы государств и правительств стран — членов НАТО призвали российского диктатора Владимира Путина немедленно прекратить полномасштабную войну против Украины и вывести войска с ее территории, а Беларусь — прекратить поддерживать страну-агрессора.

Об этом сказано в заявлении лидеров Альянса после внеочередного саммита 24 марта.

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В заявлении подчеркивается, что полномасштабная война России против Украины нарушила мир в Европе и угрожает глобальной безопасности, а украинцы вдохновили мировое сообщество своим героическим сопротивлением.



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Альянс осудил нападения России на мирных жителей, атаки на гражданскую инфраструктуру, в том числе угрожающие атомным электростанциям. В НАТО подтвердили «непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины» и пообещали, что будут работать над тем, чтобы привлечь виновных в военных преступлениях к ответственности.

Лидеры НАТО призвали Россию выполнить решение Международного суда ООН и немедленно прекратить войну против Украины, а также обеспечить гуманитарные коридоры для гражданских и доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и другие осажденные оккупантами города. В заявлении сказано, что Альянс продолжит разоблачать российские фейки или провокации, а любое применение Россией химического или биологического оружия неприемлемо и приведет к тяжелым последствиям.

«Россия должна показать, что она серьезно относится к переговорам, немедленно введя прекращение огня. Мы призываем Россию к конструктивному участию в заслуживающих доверия переговорах с Украиной для достижения конкретных результатов, начиная с устойчивого прекращения огня и заканчивая полным выводом своих войск с территории Украины», — заявили члены НАТО.

В Альянсе также сообщили, что продолжат помогать Украине, в том числе в сферах кибербезопасности и «защиты от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера».



НАТО призывает все страны, в том числе Китай, не поддерживать войну России и воздерживаться от любых действий, которые помогут стране-агрессору обходить санкции. Североатлантический альянс продолжает укреплять восточный фланг «в свете самой серьезной угрозы евроатлантической безопасности за последние десятилетия». На восточном фланге НАТО разместили 40 тысяч военных, а в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии разместят четыре дополнительные боевые группы.

Президент Владимир Зеленский дистанционно выступил на саммите НАТО 24 марта и призвал предоставить Киеву 1% от самолетов и танков Альянса.

Члены НАТО отказываются закрыть воздушное пространство над Украиной и остановить российские авиаудары, заявляя, что это может привести к эскалации и Третьей мировой войне.

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