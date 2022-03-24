На горсовете Херсона снова вывесили огромный флаг Украины — фото
Предыдущий флаг был поврежден в результате обстрела (Фото:Игорь Колыхаев/Facebook)
Несмотря на захват Херсона российскими войсками, местные власти снова вывесили на здании городского совета огромный флаг Украины.
Об этом в четверг, 24 марта, сообщил на своей странице в Facebook его мэр Игорь Колыхаев.
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«В ночь, когда обстреливали горсовет, был перебит трос, на котором держался наш государственный стяг. Да и сам флаг давно пора было заменить — выгорел и обтрепался. Так не годится. Сегодня нашли возможность повесить новый», — рассказал он, опубликовав соответствующие фото.
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