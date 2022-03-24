Отброшены украинскими бойцами. Оккупанты находятся на расстоянии 35−70 км от Киева — Минобороны 24 марта, 19:15 Цей матеріал також доступний українською Украинские бойцы (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что на определенных участках российских оккупантов отбросили более чем на 70 км от Киева, на некоторых направлениях вражеские подразделения находятся на расстоянии 35 км от Киева.

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Во время брифинга Мотузяник добавил, что не может назвать озвучить местоположение российских подразделений. По его словам, несмотря на огромные потери в живой силе и технике, оккупанты не оставляют попыток окружить столицу.



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«Столица хорошо укреплена, Киев обороняют боеспособные элитные подразделения из состава Сухопутных, Десантно-штурмовых войск, Сил спецопераций, а также подразделения территориальной обороны. Обороной Киева руководят опытные офицеры, которые воюют за Украину с 2014 года. Столица Украины в надежных руках», — подчеркнул спикер Минобороны.



19 марта в Минобороны сообщили, что украинские военные отбросили российские оккупационные войска примерно на 70 км от Киева.

По данным Генштаба ВСУ, за месяц полномасштабной войны против Украины Россия потеряла 15 800 человек личного состава, 530 танков, 108 самолетов, 82 реактивных системы залпового огня и не только.

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