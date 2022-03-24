«Много забот». В Кремле рассказали, куда исчез Шойгу
В Кремле прокомментировали информацию об исчезновении Сергея Шойгу (Фото:Kremlin via REUTERS)
В Кремле прокомментировали информацию об исчезновении министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у Шойгу сейчас «много забот», сообщает Интерфакс.
" Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно", — сказал он.
Песков призвал не верить информации о проблемах со здоровьем у Шойгу.
Ранее российские СМИ обратили внимание, что министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта.
С этого же дня не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
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