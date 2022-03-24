«Много забот». В Кремле рассказали, куда исчез Шойгу

24 марта, 12:37
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В Кремле прокомментировали информацию об исчезновении Сергея Шойгу (Фото:Kremlin via REUTERS)

В Кремле прокомментировали информацию об исчезновении Сергея Шойгу (Фото:Kremlin via REUTERS)

В Кремле прокомментировали информацию об исчезновении министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у Шойгу сейчас «много забот», сообщает Интерфакс.

" Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно", — сказал он.

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Песков призвал не верить информации о проблемах со здоровьем у Шойгу.

Ранее российские СМИ обратили внимание, что министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта.

С этого же дня не сообщалось и о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Кремль Сергей Шойгу Война России против Украины

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