ВСУ разбили на севере колонну снабжения РФ, захватив часть техники для собственных нужд

24 марта, 11:34
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Среди захваченной техники есть как боевая, так и инженерная (Фото:Генштаб)

Среди захваченной техники есть как боевая, так и инженерная (Фото:Генштаб)

Военнослужащие ВСУ атаковали на севере Украины колонну снабжения российских оккупантов.

Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в Генеральном штабе.

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Как рассказали украинские военные, в результате боя колонна ВС РФ была разбита, а часть ее техники захвачена для нужд ВСУ.

Видео дня

«Сопротивление продолжается», — подчеркнули в Генштабе.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Военная техника Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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