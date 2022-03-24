ВСУ разбили на севере колонну снабжения РФ, захватив часть техники для собственных нужд 24 марта, 11:34 Цей матеріал також доступний українською Среди захваченной техники есть как боевая, так и инженерная (Фото:Генштаб)

Военнослужащие ВСУ атаковали на севере Украины колонну снабжения российских оккупантов.

Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в Генеральном штабе.

Как рассказали украинские военные, в результате боя колонна ВС РФ была разбита, а часть ее техники захвачена для нужд ВСУ.

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«Сопротивление продолжается», — подчеркнули в Генштабе.

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