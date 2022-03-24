ВСУ разбили на севере колонну снабжения РФ, захватив часть техники для собственных нужд
Среди захваченной техники есть как боевая, так и инженерная (Фото:Генштаб)
Военнослужащие ВСУ атаковали на севере Украины колонну снабжения российских оккупантов.
Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в Генеральном штабе.
Как рассказали украинские военные, в результате боя колонна ВС РФ была разбита, а часть ее техники захвачена для нужд ВСУ.
«Сопротивление продолжается», — подчеркнули в Генштабе.
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