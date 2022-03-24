Целый командный пункт. Чиновник Минобороны РФ наградил «за отвагу» военных, окопавшихся на территории школы в Киевской области — Схемы 24 марта, 23:50 Цей матеріал також доступний українською Командующего войсками Восточного округа РФ Александр Чайко (Фото:Скриншот видео Минобороны России via Telegram)

Министерство обороны РФ обнародовало видео визита командующего войсками Восточного округа якобы на передовую в Киевской области.

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Согласно расследованию Схем, оккупационные войска устроили командный пункт на территории школы.

Российское ведомство 24 марта опубликовало видео визита Александра Чайко. Он прилетел вертолетом с целью вручения боевых наград «военнослужащим, отличившимся во время проведения специальной военной операции» на «наиболее важном направлении — Киевском».

Видео дня

«Награждение состоялось непосредственно на передовых позициях подразделений в 30 километрах от Киева, куда командующий прибыл для постановки задач и уточнения обстановки», — отметили в Минобороны РФ.

Военных наградили орденами мужества и медалями за отвагу. В сообщении ведомства назвали локацию «передовой».

Однако журналисты-расследователи проанализировали местность и установили, что видео снято на территории Катюжанской общеобразовательной школы I — III степеней Дымерского поселкового совета Вышгородского района Киевской области.

Расположение военных возле школы / Фото: Схемы

Это село в 50 километрах по автодорогам до границ Киева (путь через поля составит около 30 километров). Впервые проход техники российских военных там был замечен 25 февраля.

На кадрах можно увидеть школу / Фото: Схемы

Журналист российской редакции Радио Свобода Марк Крутов также увидел на территории школы окопы.

«Похоже, россияне сильно окопались вокруг этой школы. На видео МО РФ хорошо видны вновь вырытые траншеи и траншейная техника», — отметил он.

Оккупанты укрепили позиции / Фото: Схемы

Окопы также видны со спутника. Схемы получили снимок спутниковой системы Planet за 24 марта и показали его военным, которые увидели по меньшей мере шесть окопов для техники, расположение которых свидетельствует о том, что это командный пункт или пункт управления.

Фото со спутника / Фото: Planet Labs via Радио Свобода

Также военные заметили на снимке не менее одного укрытия для личного состава. Некоторые окопы вырыты на территории школьной спортплощадки.

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