Целый командный пункт. Чиновник Минобороны РФ наградил «за отвагу» военных, окопавшихся на территории школы в Киевской области — Схемы
Командующего войсками Восточного округа РФ Александр Чайко (Фото:Скриншот видео Минобороны России via Telegram)
Министерство обороны РФ обнародовало видео визита командующего войсками Восточного округа якобы на передовую в Киевской области.
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Согласно расследованию Схем, оккупационные войска устроили командный пункт на территории школы.
Российское ведомство 24 марта опубликовало видео визита Александра Чайко. Он прилетел вертолетом с целью вручения боевых наград «военнослужащим, отличившимся во время проведения специальной военной операции» на «наиболее важном направлении — Киевском».
«Награждение состоялось непосредственно на передовых позициях подразделений в 30 километрах от Киева, куда командующий прибыл для постановки задач и уточнения обстановки», — отметили в Минобороны РФ.
Военных наградили орденами мужества и медалями за отвагу. В сообщении ведомства назвали локацию «передовой».
Однако журналисты-расследователи проанализировали местность и установили, что видео снято на территории Катюжанской общеобразовательной школы I — III степеней Дымерского поселкового совета Вышгородского района Киевской области.
Это село в 50 километрах по автодорогам до границ Киева (путь через поля составит около 30 километров). Впервые проход техники российских военных там был замечен 25 февраля.
Журналист российской редакции Радио Свобода Марк Крутов также увидел на территории школы окопы.
«Похоже, россияне сильно окопались вокруг этой школы. На видео МО РФ хорошо видны вновь вырытые траншеи и траншейная техника», — отметил он.
Окопы также видны со спутника. Схемы получили снимок спутниковой системы Planet за 24 марта и показали его военным, которые увидели по меньшей мере шесть окопов для техники, расположение которых свидетельствует о том, что это командный пункт или пункт управления.
Также военные заметили на снимке не менее одного укрытия для личного состава. Некоторые окопы вырыты на территории школьной спортплощадки.
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