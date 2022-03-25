До 60% ракет оккупантов не срабатывают после запуска — Reuters 25 марта, 05:25 Цей матеріал також доступний українською Осколок ракеты российских оккупантов в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Источники в руководстве США сообщили, что российские оккупанты сталкиваются с отказом до 60% во время запуска по Украине «высокоточных ракет».

Об этом сообщает Reuters.

В американской разведке отметили, что уровень отказа ракет колеблется в зависимости от дня. Два источника сообщили, что уровень отказа достиг 60%.

Видео дня

Эксперт отметил в комментарии Reuters, что любой уровень отказов в 20% и выше считается высоким.

По мнению журналистов, высокая частота отказов включает в себя как неудачные запуски так и то, что ракета не взорвется при попадании в цель.

24 марта в Министерстве обороны США сообщили, что с начала войны России против Украины оккупанты запустили более 1200 ракет.

В Пентагоне отметили, что россияне еще не использовали большую часть арсенала (ракеты класса «земля-воздух» и крылатые).



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