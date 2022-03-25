До 60% ракет оккупантов не срабатывают после запуска — Reuters
Осколок ракеты российских оккупантов в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Источники в руководстве США сообщили, что российские оккупанты сталкиваются с отказом до 60% во время запуска по Украине «высокоточных ракет».
Об этом сообщает Reuters.
В американской разведке отметили, что уровень отказа ракет колеблется в зависимости от дня. Два источника сообщили, что уровень отказа достиг 60%.
Эксперт отметил в комментарии Reuters, что любой уровень отказов в 20% и выше считается высоким.
По мнению журналистов, высокая частота отказов включает в себя как неудачные запуски так и то, что ракета не взорвется при попадании в цель.
24 марта в Министерстве обороны США сообщили, что с начала войны России против Украины оккупанты запустили более 1200 ракет.
В Пентагоне отметили, что россияне еще не использовали большую часть арсенала (ракеты класса «земля-воздух» и крылатые).
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