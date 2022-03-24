Война за независимость. Первый месяц вторжения РФ в 20 фотографиях, фиксирующих преступления оккупантов и борьбу украинцев 24 марта, 13:51 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинский военный на бронетехнике ВСУ в Киевской области, 20 марта 2022 года (Фото:Gleb Garanich / Reuters)

Прошли первые четыре недели после начала российского вторжения в Украину. Большинству украинцев они кажутся долгими годами, но более 60% населения Украины уже готовы примкнуть к восстановлению страны — финансово или физически.

«Мы защищаем свою жизнь, свою свободу, наше собственное государство. Наших детей. А значит — наше будущее. Это война за независимость. И мы обязаны победить», — сказал Владимир Зеленский в обращении к украинцам вечером 23 марта.

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НВ собрал 20 знаковых фото первого месяца полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.

1. Защитники Киева, второй день вторжения российских войск в Украину

Украинскую столицу до сих пор называют одной из главных целей врага, но за первые месяцы большой войны оккупантам не удалось ни захватить, ни даже окружить Киев. Как и большинство других городов Украины, за это время столица привыкла жить в режиме постоянных сирен, комендантского часа, угрозы внезапных обстрелов и грохота артиллерийской канонады в окрестностях Киева. В конце первого месяца войны ВСУ смогли оттеснить врага от города, хотя в столице еще задерживают диверсантов.

25 февраля 2022 / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

2. Украинцы тренируются бросать коктейли Молотова на учениях теробороны в Житомире

Выстоять первый месяц войны украинцам помогло чрезвычайное единство. Кроме ВСУ, Украину защищают волонтеры и добровольцы, гражданские жители и силы территориальной обороны. Еще в начале марта Минобороны сообщило, что в ряды терробороны с начала вторжения вступило более 100 тыс. украинцев.

1 марта 2022 / Фото: REUTERS/Виячеслав Ратынский

3. Российская техника отправилась вслед за кораблем: колонна оккупантов, уничтоженная в первую неделю вторжения в Буче ( Киевская область)

За первый месяц полномасштабной войны на украинской земле было уничтожено 530 танков, почти 1,6 тыс. боевых бронированных машин, более 1 тыс. единиц российской автомобильной техники, 108 самолетов и 124 вертолета.

1 марта 2022 / Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

4. Жители Ирпеня пытаются спастись из города через разрушенный мост

Ирпень — один из городков в Киевской области, ставший локациями самых горячих боев в попытках остановить наступление врага на Киев. Для этого еще в первые дни после вторжения РФ под Киевом взорвали несколько мостов. Чтобы выбраться из Ирпеня, местные жители должны были преодолеть разрушенную часть переправы через реку Ирпень — при поддержке ВСУ и под постоянными обстрелами врага, который умышленно целил в гражданских. В Ирпене, Ворзеле, Буче, Гостомеле, Бородянке и других городках под Киевом за первый месяц войны погибли десятки безоружных людей, в том числе детей.

7 марта 2022 / Фото: REUTERS/Carlos Barria

5. Многоэтажка в Бородянке ( Киевская область), полностью разрушенная после российских обстрелов

Автор этого фото, известный украинский фотограф Максим Левин, пропал без вести в Киевской области более недели назад. Его судьба пока неизвестна.

3 марта 2022 / Фото: REUTERS/Maksim Levin

6. Президент Украины Владимир Зеленский после интервью иностранным СМИ

Сразу после начала вторжения Зеленскому предлагали эвакуироваться из Украины многие западные государства, от США до Великобритании. Однако президент Украины со своей командой до сих пор остается в Киеве, ежедневно записывая с Банковой новые обращения к украинцам и обращаясь с новыми речами к правительствам и парламентам стран Запада.

«Он лицо нашего времени — возможно, не совсем Че Гевара, но он тоже станет иконой: борец за свободу с соседней улицы, кто-то почти такой же, как вы и я», — написал о Зеленском немецкий журнал Spiegel, посвятив обложку сопротивлению украинцев.



1 марта 2022 / Фото: REUTERS/Umit Bektas

7. Спасатели борются с пожаром в многоэтажке в Святошинском районе Киева, куда попала российская ракета

Спасатели ГСЧС стали для украинцев за эти недели такими же «богами», как и воины ВСУ. Известно, что с начала вторжения в разных регионах Украины погибло не менее 19 спасателей.

15 марта 2022 / Фото: ГСЧС Киева

8. Тело российского оккупанта, убитого между городами Буча и Ирпень ( Киевская область)

ВСУ наносят оккупантам колоссальные потери. За четыре недели войны в Украине российская армия потеряла убитыми 15,8 тыс. солдат и офицеров. Это больше, чем погибло советских военных за 10 лет войны СССР в Афганистане; или чем Россия потеряла в двух чеченских войнах вместе взятых.

11 марта 2022 / Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

9. Жилой дом, разрушенный в результате удара российских войск в Чернигове

В конце первого месяца войны Чернигов, ставший одной из главных преград на пути оккупантов в Киев, оказался в условиях гуманитарного кризиса. В городе, который ежедневно испытывает массированные удары и авианалеты РФ, нет света, воды, отопления, почти нет газа.

3 марта 2022 / Фото: REUTERS/Роман Закревский

10. Последствия обстрела многоэтажки в Святошинском районе Киева

Только в столице за первый месяц войны было повреждено или разрушено 87 жилых домов, в то время как в Украине их количество уже можно исчислять тысячами.

20 марта 2022 / Фото: ГСЧС Киева

11. Жительница Волновахи ( Донецкая область) реагирует на уничтожение города российскими оккупантами

«Волновахи с ее инфраструктурой как города уже не существует», — сказал 12 мая председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

До войны в Волновахском районе жили 100 тысяч человек. С конца февраля за стратегически важный город на донецком направлении шли ожесточенные бои, инфраструктура Волновахи была фактически уничтожена.

11 марта 2022 / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

12. Дети в эвакуационном поезде прощаются с отцом, оставшемся на вокзале Киева

По оценкам ООН, за первый месяц войны из Украины выехало 3,5 млн человек — в основном женщины и дети, поскольку мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Еще от 6 до 12 млн украинцев, по разным оценкам ООН и ОП, считаются внутренне перемещенными лицами. Это самый большой миграционный кризис в Европе после Второй мировой войны.

Согласно опросу соцгруппы Рейтинг, после вторжения по меньшей мере 44% украинцев пришлось временно разделиться со своей семьей.

3 марта 2022 / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

13. Киевская семья с двумя детьми нашла убежище в метро

Метрополитены Киева, Харькова, Днепра с первого дня войны превратились в надежные бомбоубежища для десятков тысяч украинцев. В частности, в Киевском метро живут по меньшей мере 15 тыс. жителей города.

На фото Александр Ивошенко, чья семья перебралась под землю еще в конце февраля, держит дочь Киру, а его жена — сына Даниила.

18 марта 2022 / Фото: REUTERS/Thomas Peter

14. Удар российских войск по многоэтажке в Мариуполе

Этот кадр сделал украинский фотограф Associated Press Евгений Малолетка, который вместе с коллегой Мстиславом Черновым дольше всех из журналистов оставался в осажденном городе.



Их видео и фотографии задокументировали крупнейшую трагедию первого месяца войны: изо дня в день оккупанты методично уничтожали Мариуполь, лишив его света, воды, газа, отопления, больниц и спасательных служб, не пропуская украинские гуманитарные колонны. Город с населением более 400 тыс. человек был вынужден выживать в подвалах. В то время как российские войска били по Мариуполю максимальными силами: наносили авиаудары с воздуха, осуществляли ракетные обстрелы, стреляли из танков по жилым домам, бомбили крупнейшие укрытия (включая драмтеатр и школу).



По данным местных властей, в Мариуполе погибли не менее 2,3 тыс. жителей, однако реальная цифра может быть в разы выше.



Фото: Evgeniy Maloletka via Facebook/AP

15. Беременная женщина, пострадавшая в результате удара оккупантов по роддому и больнице в Мариуполе

Как рассказал впоследствии автор фото Евгений Малолетка, женщина скончалась позже в больнице от полученных ранений. Не выжил и ее нерожденный ребенок.

Всего за четыре недели полномасштабной войны в Украине погибли 128 детей, более 170 получили ранения.

9 марта 2022 / Фото: Evgeniy Maloletka / AP/ МИД Украины

16. Прощание с Героем Украины Валерием Чибинеевым, погибшим 3 марта под Гостомелем ( Киевская область)

Легендарный десантник из Бердянска, капитан Валерий Чибинеев воевал на Донбассе в составе 79-й ОДШБ Высокомобильных десантных войск ВСУ. Был командиром роты снайперов. Освобождал Красный Лиман в Донецкой области, участвовал в боях в районе Бирюково в Луганской области, возле Изварино, оборонял Донецкий аэропорт.

В 2016 году во время парада на Крещатике в День независимости Украины тогдашний президент Петр Порошенко вручил Чибинееву награду Героя Украины.

3 марта, в свой 34-й день рождения, Чибинеев погиб в боях под Гостомелем — выполняя спецзадание как сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.

8 марта / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

17. Одесса спасает от возможных ударов один из символов города — памятник Дюку де Ришелье

Памятник обложили более тысячей мешков с песком. Оккупанты до сих пор не захватили Одессу, хотя обстреливали побережье и область. За месяц войны российская армия пока не смогла высадить десант в Одессе.



10 марта / Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis

18. «Новая украинская Мадонна»: раненая киевлянка, которой удалось защитить дочь своим телом

27-летняя Ольга получила серьезные осколочные ранения после очередного удара, который оккупанты нанесли по Киеву. На фото она в клинике Охматдет держит свою невредимую полуторамесячную дочь Викторию, которую защитила во время атаки. Рядом — Дмитрий, муж Ольги и отец Виктории, получивший ранение в ноги. Кадр широко разошелся в соцсетях и мировых СМИ.

18 марта 2022 / Фото: Okhmatdyt Children's Hospital/via Reuters TV/Handout via REUTERS

19. Последствия удара оккупантов по центру Харькова

Взять Харьков россиянам не удалось, однако второй по количеству населения город Украины стал одной из главных мишеней оккупантов в первый месяц войны.

14 марта 2022 / Фото: REUTERS/Vitalii Hnidyi

20. Дети на детской площадке в Мариуполе возле одной из разрушенных многоэтажек

На четвертой неделе вторжения стало известно, что оккупанты насильственно увозят часть жителей Мариуполя (в частности Левобережного района города) в Россию или ОРДЛО.

К такой же практике российские войска прибегли в захваченных населенных пунктах Харьковской и Херсонской областей.

23 марта / Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

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