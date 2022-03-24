Байден выступил за исключение РФ из G20 и предложил пригласить Украину на саммит Двадцатки
Джо Байден (Фото:Joshua Roberts / Pool via REUTERS)
Президент США Джо Байден выступает за исключение России из G20, но решение должна принять сама группа стран.
Об этом Байден заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе 24 марта.
«Да. Однако решение зависит от самой группы G20», — сказал, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он идею исключения РФ из G20 из-за вторжения в Украину.
«Если это не удастся сделать, тогда нам следует пригласить на встречу Украину», — добавил Байден.
Саммит G20 должен пройти в октябре-ноябре 2022 года в Индонезии на острове Бали.
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