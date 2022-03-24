Байден выступил за исключение РФ из G20 и предложил пригласить Украину на саммит Двадцатки

24 марта, 20:26
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Джо Байден (Фото:Joshua Roberts / Pool via REUTERS)

Джо Байден (Фото:Joshua Roberts / Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден выступает за исключение России из G20, но решение должна принять сама группа стран.

Об этом Байден заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе 24 марта.

«Да. Однако решение зависит от самой группы G20», — сказал, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он идею исключения РФ из G20 из-за вторжения в Украину.

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«Если это не удастся сделать, тогда нам следует пригласить на встречу Украину», — добавил Байден.

Саммит G20 должен пройти в октябре-ноябре 2022 года в Индонезии на острове Бали.

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Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Джо Байден G20 Саммит G20 Война России против Украины

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