Байден выступил за исключение РФ из G20 и предложил пригласить Украину на саммит Двадцатки 24 марта, 20:26 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:Joshua Roberts / Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден выступает за исключение России из G20, но решение должна принять сама группа стран.

Об этом Байден заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе 24 марта.

«Да. Однако решение зависит от самой группы G20», — сказал, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он идею исключения РФ из G20 из-за вторжения в Украину.

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«Если это не удастся сделать, тогда нам следует пригласить на встречу Украину», — добавил Байден.

Саммит G20 должен пройти в октябре-ноябре 2022 года в Индонезии на острове Бали.

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