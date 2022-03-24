«Причина — слишком высокие потери». Россияне пытаются перевести войну в частично «затяжную фазу» — Подоляк 24 марта, 13:00 Цей матеріал також доступний українською Подоляк заявил, что РФ пытается перевести войну в частично «затяжную фазу» (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается ввести войну в затяжную фазу.

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«Причина — слишком высокие потери в личном составе и технике. А также — отсутствие какого-либо значимого продвижения по всем направлениям. Все это не удается скрывать от своей аудитории», — написал он.

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По его словам, поэтому руководство РФ пытается использовать другую тактику, чтобы резко снизить количество потерь до приемлемого (с пропагандистской точки зрения) уровня, и не получать несколько сотен погибших каждый день.

«Именно эта потребность сократить все виды потерь и попытаться максимально „зачистить“ свои тылы от нелояльных элементов (а это почти 90−95% мирного населения) россияне пытаются ввести новые обязательные элементы в свою военную тактику», — написал он.

Подоляк заявил, что происходит частичный окоп россиян на занятых рубежах, а такова концентрация сил и средств разрушения вокруг наших крупных городов для создания у них умышленных многотысячных гуманитарных катастроф.

«Тактика абсолютно людоедская и имеет четкие юридические определения в международном праве в разделе военных преступлений и преступлений против человечности», — написал он.

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