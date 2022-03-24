«Самое святое». Под Васильковым оккупанты обстреляли эвакуационный поезд Киев — Ивано-Франковск 24 марта, 21:11 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация людей (иллюстративное фото) (Фото:Укрзализныця)

Эвакуационный поезд № 43 Киев — Ивано-Франковск вечером 24 марта попал под вражеский обстрел под Васильковом вблизи Киева. Пострадавших и жертв нет.

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Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В результате обстрела были выбиты окна в некоторых вагонах.

«Враг еще раз прицельно обстреливает железнодорожную инфраструктуру. В этот раз под обстрел попал эвакуационный поезд с людьми. Это самое святое, что у нас сейчас есть», — заявил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.

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