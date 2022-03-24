«Самое святое». Под Васильковым оккупанты обстреляли эвакуационный поезд Киев — Ивано-Франковск
Эвакуация людей (иллюстративное фото) (Фото:Укрзализныця)
Эвакуационный поезд № 43 Киев — Ивано-Франковск вечером 24 марта попал под вражеский обстрел под Васильковом вблизи Киева. Пострадавших и жертв нет.
Война России против Украины — последние новости
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
В результате обстрела были выбиты окна в некоторых вагонах.
«Враг еще раз прицельно обстреливает железнодорожную инфраструктуру. В этот раз под обстрел попал эвакуационный поезд с людьми. Это самое святое, что у нас сейчас есть», — заявил глава правления Укрзализныци Александр Камышин.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.