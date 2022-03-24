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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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«Артиллерия 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожила вражескую артиллерийскую батарею Д-30. Победа за нами», — пишут в пресс-службе ВСУ.

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