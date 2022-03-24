ВСУ показали, как уничтожили артиллерийскую батарею Д-30 оккупантов — видео

24 марта, 22:14
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Скриншот из видео (Фото:Telegram)

Скриншот из видео (Фото:Telegram)

Вооруженные силы Украины уничтожили артиллерийскую батарею Д-30 российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовано в Telegram Сухопутных войск ВСУ.

«Артиллерия 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожила вражескую артиллерийскую батарею Д-30. Победа за нами», — пишут в пресс-службе ВСУ.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Агрессия РФ Война в Украине

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