ВСУ показали, как уничтожили артиллерийскую батарею Д-30 оккупантов — видео
Скриншот из видео (Фото:Telegram)
Вооруженные силы Украины уничтожили артиллерийскую батарею Д-30 российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовано в Telegram Сухопутных войск ВСУ.
«Артиллерия 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко уничтожила вражескую артиллерийскую батарею Д-30. Победа за нами», — пишут в пресс-службе ВСУ.
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