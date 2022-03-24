Британия ввела новые санкции: под удар попали Греф, Тиньков, РЖД и ряд российских банков 24 марта, 12:15 Цей матеріал також доступний українською Олег Тиньков (Фото:iphones.ru)

Власти Великобритании объявили о введении очередных санкций против России в связи развязанной ею войной в Украине.



Война России против Украины — последние новости

В пресс-службе МИД Британии сообщили, что под санкции попали, в частности, глава Сбербанка Герман Греф, его заместитель Лев Хасис, основатель Тинькофф банка Олег Тиньков, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев, нефтяной магнат-миллиардер Евгений Швидлер, заместитель главы правления ПАО Газпром Олег Аксютин, первый вице-президент Роснефти Дидье Казимира, заместитель председателя правления, первый вице-президент по развитию нефти, газа и шельфа Роснефти Желько Рунье.

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Ограничительные меры также затронули мелитопольскую депутатку Галину Данильченко, которую российские оккупанты назвали «исполняющей обязанности» мэра оккупированного Мелитополя, и предполагаемая падчерица Сергея Лаврова Полина Ковалева.

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Среди юридических лиц, попавших под санкции — Альфа-банк, РЖД, Русгидро, Алроса, Газпромбанк.

Всего в новом списке 33 физических лица и 26 организаций.

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