Оккупанты нанесли ракетные удары по Луганской области, на Рубежное сбросили фосфорные бомбы: четверо погибших, шесть раненых — глава ОВА 24 марта, 08:18 Цей матеріал також доступний українською Россия разрушает города в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В ночь на 24 марта авиация российских оккупантов сбросила фосфорные бомбы на Рубежное Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ситуация в городе остается очень сложной, идут бои.

По подтвержденной информации, в результате атак оккупантов в Рубежном четверо погибших, двое из которых дети, и шесть раненых.

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Гайдай уточнил, что из-за атаки фосфорными боеприпасами количество жертв может быть значительно больше.

Россия также нанесла ракетные удары по Северодонецку, Лисичанску, Новодружеску и Воеводке.

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За сутки в области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома. Повреждены 10 многоэтажек и 13 частных домов, пожар начался в 16 из них.

На данный момент обесточенными остаются 35 населенных пунктов — 14 частично, 21 полностью.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

24 марта — 29-й день войны с Россией. Российские оккупанты наступали с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

За это время случаи применения Россией фосфорных боеприпасов были зафиксированы в Краматорске, Попасной и в районе Ирпеня под Киевом.

Фосфорные боеприпасы — это огнеопасные боеприпасы, содержащие белый фосфор. Он очень активно загорается от контакта с кислородом.

Белый фосфор вызывает не просто ожоги, а глубокие раны, начиная от поражения костей до омертвения тканей. Известно, что использование фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией.

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