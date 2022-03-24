Месяц со дня вторжения РФ. Иностранные СМИ дают оценку военной тактике ВСУ и прогнозируют события ближайших недель 24 марта, 09:20 Цей матеріал також доступний українською Западные эксперты отмечают, что украинские военные эффективно используют полученное от стран НАТО вооружение, среди которого и противотанковые ракетные комплексы NLAW (на фото) (Фото:Valentyn Ogirenko / REUTERS)

Американская пресса называет условия удачного контрнаступления украинских войск и предупреждает о ближайших рисках для армии и гражданских, а арабские журналисты размышляют, каким может быть соглашении между Киевом и Москвой, которое остановит войну.



За месяц войны украинские военные нанесли значительные потери большей и лучше вооруженной российской армии и сдержали продвижение Москвы на нескольких фронтах с помощью тактики засад и перестрелок, цитирует военных НАТО американская деловая газета The Wall Street Journal . В частности, мобильные украинские подразделения используют знание местности и бьют врага по его слабым местам: наносят удары по бронетанковым колоннам на главных дорогах и подрывают боеспособность, перерезая поставки.

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Впрочем, подобная тактика имеет ограничения. Она хорошо работает на подавление вторжения в местах, где силы противника рассредоточились, и не очень подходит для развертывания большого контрнаступления против сосредоточенных сил — то есть для вытеснения российских войск из оккупированных восточных и южных районов, где Россия обладает лучшей способностью пополнять запасы продовольствия и горючего для значительного количества своих войск.

По мнению западных наблюдателей, украинцы получат лучшие шансы на успех в войне против более многочисленной российской армии, если они смогут ограничить поток российских поставок боеприпасов, топлива и продовольствия. Нанося удары по поставкам, украинские военные могут эффективно выводить из строя танки и другое тяжелобронированное оружие, не атакуя их физически — от танка без топлива, боеприпасов и еды для экипажа мало пользы, замечает издание.

Западные эксперты признают: украинская армия эффективно использует оружие — как полученное от стран НАТО, так и отечественного производства, в частности, противотанковый ракетный комплекс Стугна и легкий переносной ракетный комплекс Корсар.

«Украинцы очень креативны, очень шустры. Они используют помощь, которую получают, — комментирует изданию военный чиновник НАТО. — Эти вещи [оружие] не долго лежат на полке. Они [украинцы] очень энергичны и очень агрессивны в обороне».

И все же, нынешнюю военную тактику Украины можно назвать «отчаянной защитой», считает Ник Рейнольдс, исследователь лондонского аналитического центра Королевский Объединенный институт оборонных исследований. По его мнению, украинцам сложно будет вернуть под свой контроль оккупированные территории. Достичь существенных успехов в борьбе с агрессором Украине удастся только если россияне лишатся возможности или воли воевать.

«Для Украины восстановление позиций зависит от морального духа и разрушения логистики на стороне России», — убежден Рейнольдс.

Через месяц с начала войны наступление российских войск на Киев и другие крупные города замедлилось, но Россия продолжает бомбить и обстреливать гражданское население, чтобы подтолкнуть Украину к покорности, констатирует американская медиакомпания CNN . Ее журналисты перечисляют пять событий, которые могут произойти в ближайшие недели.

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Россия, которая понесла многотысячные потери среди военных, может увеличить интенсивность воздушных обстрелов, чтобы обезопасить своих солдат. Согласно последним сообщениям Министерства обороны Великобритании, Россия стягивает в Украину войска со всей своей территории, а также боевиков из Армении и частных военных компаний, сирийцев и других наемников. Вопрос в том, как долго Россия сможет выдерживать большие потери живой силы, отмечает издание.

Москва также может попытаться взять в окружение украинские войска на востоке страны. Сложно сказать, каковы истинные цели российского вторжения в Украину и что скрывается за формулировками типа «денацификации», однако, вполне вероятно, что в фокусе агрессора остается контроль над восточными регионами — Донецкой и Луганской областями. Там сосредоточен крупнейший контингент украинской армии и именно туда Россия направляет лучшие подразделения собственных вооруженных сил.

Еще один возможный сценарий — затяжной конфликт на фоне переговоров. По всей вероятности, Россия потеряла значительное количество солдат, вооружения и техники на войне, и хотя в прошлом она участвовала в длительных конфликтах, она не захочет выходить из этого с полностью уничтоженными вооруженными силами, пишет CNN. «Но если речь идет о том, какая из стран может вкладывать больше ресурсов и терпеть больше боли ради победы, то у России есть опыт причинения значительного экономического ущерба себе и страданий собственному народу для продолжения войн», — напоминает Кейр Джайлз, эксперт по делам России в британском аналитическом центре Chatham House.

Тревожной издание называет перспективу массовых депортаций украинцев в Россию. По данным российских СМИ, «гуманитарными коридорами» из Мариуполя в РФ уже перевезли 60 тыс. украинцев. Россия имеет историю диких и жестоких репрессий против мирного населения в любой местности, где организуется любое движение сопротивления. Она уже прибегла к депортации людей из Мариуполя в отдаленные части России, что непосредственно [напоминает] российский сценарий ХХ века для решения таких проблем", — комментирует Джайлз.

И, наконец, еще миллионы украинцев могут покинуть страну, которая испытывает все большие разрушения. Война уже привела к крупнейшему движению беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. Более 3,5 млн граждан уже покинули Украину, и ежедневно их количество увеличивается примерно на 100 тыс. При этом, как показывает опыт предыдущих войн, часто беженцы уже не возвращаются домой — либо потому, что возвращаться некуда, либо из-за страха перед новой войной. И, кстати, об этом тоже должны позаботиться переговорщики. Если дипломатическое решение будет найдено, будет ли этого достаточно, чтобы предупредить новую войну?

О перспективах мира для Украины после месяца войны размышляет и арабское издание Al Jazeera . Цена войны для России, Украины и всего мира постоянно растет. Итак, заключить соглашение — в интересах обеих сторон, цитирует издание мнение экспертов. Но как могла бы выглядеть деэскалация или прекращение войны и что это значит для двух стран?

С начала войны появлялось немало сценариев ее развития. Блицкриг с разгромом украинской армии и захватом власти в Киеве, который изначально планировали в Кремле, провалился. Также стихли опасения по поводу ядерной войны, спровоцированные приказом российского диктатора от 28 февраля о приведении в повышенную боевую готовность ядерных сил страны. Отказ НАТО ввести войска в Украину или закрыть над ней небо сделал маловероятным и другой сценарий — полное военное поражение России. Таким образом, на первый план вышли два других варианта: определенная форма мирного урегулирования или затяжной конфликт.

Последние сообщения прессы указывают на смягчение переговорных позиций обеих сторон. По словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который на прошлой неделе посетил Киев и Москву, президент Украины Владимир Зеленский согласен не настаивать на членстве в НАТО при условии основательных гарантий безопасности со стороны Запада. В Киеве также готовы обсуждать такие требования Кремля как разоружение, статус русского языка и запрет некоторых ультраправых движений, отмечает Чавушоглу. Однако более сложным вызовом остается договоренность о статусе оккупированных украинских территорий — Крыма и Донбасса.

«И для Путина, и для Зеленского уступка в этом вопросе повлечет серьезные политические последствия или будет равна капитуляции, которой оба стремятся избежать ради своего политического выживания», — пишет Al Jazeera.

Неспособность достичь договоренности выльется в затяжную войну, считают опрошенные эксперты. Впрочем, они подчеркивают: «сирийский сценарий», когда война тянется годами, в Украине маловероятен. Во-первых, болезненные санкции Запада подорвут способность России поддерживать длительное военное присутствие в Украине, которое уже приводит к значительным потерям живой силы и финансовым расходам в десятки миллионов долларов в день. Во-вторых, у России будут проблемы с сохранением контроля над оккупированными территориями, где население лояльно к Киеву. И в третьих, западная экономическая и военная поддержка украинской армии способна усилить украинское сопротивление и усложнить любое будущее продвижение российских сил.

Но как бы ни развивались события, война в любом случае изменит обе страны.

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