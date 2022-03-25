Евросоюз поддержал стремления Украины присоединиться к ЕС и поддержит восстановление страны — выводы саммита 25 марта, 04:49 Цей матеріал також доступний українською Евросоюз провел саммит в Брюсселе (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Лидеры стран Европейского союза поддержали европейские стремления Украины и предложили Европейской комиссии предоставить свои выводы о заявке на членство в ЕС.

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По итогам саммита в Брюсселе, лидеры ЕС также сообщили, что будут продолжать оказывать «скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку».

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«Европейский совет подтверждает Версальскую декларацию, признавая европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации. Европейский совет вновь предлагает Комиссии представить свое мнение в соответствии с соответствующими положениями договоров», — сказано в выводах саммита.

В заявлении ЕС говорится также о санкциях, которые уже были введены в отношении РФ и о шагах, которые необходимо предпринять для более комфортного пребывания беженцев.

Лидеры Евросоюза также обязались поддержать Украину в процессе восстановления после войны, которую развязала Россия. В частности, принято решение создать Трастовый фонд солидарности с Украиной.

«Принимая во внимание разрушения и огромные потери, нанесенные Украине военной агрессией России, Европейский Союз обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения его неотложных потребностей, а после прекращения натиска России — для восстановления демократической Украины. С этой целью Европейский совет соглашается создать Трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает к участию своих международных партнеров, а также призывает к безотлагательному началу подготовки», — заявили в ЕС.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам президента Владимира Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.

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