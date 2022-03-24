«Боюсь только одного». Зеленский рассказал о своем главном страхе на фоне войны России против Украины

24 марта, 12:44
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Зеленский заявил, что зло не может одержать верх (Фото:ОПУ)

Зеленский заявил, что зло не может одержать верх (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боится того, что в 21 веке с лица земли может быть стерта одна из самых больших стран Европы.

Война России против Украины — последние новости

Об этом он сказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica, отвечая на вопрос, не боится ли он быть убитым гиперзвуковой российской ракетой.

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«Я боюсь только одного, что в 21 веке с лица земли может быть стерта одна из самых больших стран Европы. Но мир этого не допустит», — отметил украинский президент.

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Зеленский подчеркнул, что зло не может одержать верх — это против логики здравого смысла, против самой жизни.

Он также добавил, что не уедет из страны в случае наихудшего сценария войны России против Украины и будет бороться до конца.

«Каждый из нас — президент и каждый из нас воин. Мы все будем драться — до последнего», — резюмировал Зеленский.

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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сегодня ровно месяц, как войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Владимир Зеленский Война России против Украины

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