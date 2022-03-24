Столтенберг останется генсеком НАТО из-за войны России против Украины — Sky News 24 марта, 11:42 Цей матеріал також доступний українською Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Йенс Столтенберг останется на посту генерального секретаря НАТО еще на год. Союзники согласились продлить срок его полномочий из-за серьезного кризиса в области безопасности, вызванного войной России против Украины, сообщает Sky News.



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Телеканал отмечает, что об этом официально объявят на внеочередной встрече лидеров 30 государств-членов НАТО в четверг.

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По словам двух западных официальных лиц, продление полномочий Столтенберга уже согласовано между всеми союзниками.

Столтенберг занимает пост генсека НАТО с 2014 года. Срок его полномочий должен был истечь в сентябре 2022 года.

Отвечая на вопрос о возможном продлении срока его полномочий, Столтенберг сказал журналистам: «Я оставлю это решение на усмотрение 30 лидеров. У меня нет дальнейших комментариев».



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