Россия уменьшила авианалеты. Украина сбила 24 марта истребитель, беспилотник и четыре крылатые ракеты РФ

25 марта, 01:04
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Авиация Воздушных сил Украины продолжает патрулирование воздушного пространства (Фото:Воздушные силы Украины)

Авиация Воздушных сил Украины продолжает патрулирование воздушного пространства (Фото:Воздушные силы Украины)

24 марта ПВО Украины сбила один истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области, а также четыре крылатые ракеты и один беспилотник.

Как сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ, враг уменьшил авиационную активность в воздушном пространстве Украины.

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Вместо этого РФ наращивает присутствие беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и других, для ведения воздушной разведки.

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Отмечается, что один БПЛА был поражен зенитными ракетами, а зенитные ракетные войска ВСУ уничтожили один истребитель-бомбардировщик Су-34 в Харьковской области и четыре крылатые ракеты.

«Авиация Воздушных сил продолжает патрулирование воздушного пространства, истребительное прикрытие войск и объектов, а также действия ударной авиации по наземным целям: колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплению войск рашистов», — говорится в заявлении.

Менее чем за месяц боевых действий Россия потеряла в Украине более 100 самолетов. Только 23 марта ВСУ поразили 11 воздушных целей.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Крылатая ракета Беспилотник БПЛА ПВО Су-34 Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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