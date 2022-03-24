Россия после войны в Украине рассчитывает пойти дальше в Европу — Зеленский
Зеленский обратился к парламенту Швеции (Фото:ОПУ)
Россия после войны в Украине рассчитывает пойти дальше в Европу, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Об этом он сказал, выступая в парламенте Швеции.
«Россия пошла войной против Украины, потому что рассчитывает пойти дальше в Европу. Рассчитывает на уничтожение свободы дальше в Европе. Это фундаментальный вызов для европейской системы безопасности», — отметил украинский президент.
Он напомнил, что российские войска сделали на украинских территориях за восемь лет войны на Донбассе и с момента оккупации Крыма, а также за время полномасштабного вторжения.
«Репрессии, пытки людей, угнетение всех проявлений свободы и разнообразия. Тотальная жестокость, бомбардировка мирных городов. Такое же, как было в Сирии. Похищение детей, принудительная перевозка детей и взрослых в Россию, изнасилование в оккупированных районах, масштабное мародерство российских военных, разрушение десятков тысяч домов», — сказал он.
Последние недели президент Украины Владимир Зеленский выступает в парламентах стран-партнеров Украины, чтобы рассказать о последствиях полномасштабного вторжения России и запросить помощь для Украины.
Украинские власти также просят НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить современные системы ПВО.
Зеленский уже выступил перед Конгрессом США, а также в парламентах Италии, Японии, Германии, Франции и на саммите НАТО.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сегодня ровно месяц, как войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.
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