ВСУ показали уничтожение артиллерией войск РФ, окопавшихся в Киевской области — видео

24 марта, 11:14
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты пытались спрятаться в лесу (Фото:Коллаж НВ)

Российские оккупанты пытались спрятаться в лесу (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные показали уничтожение позиций российских оккупантов, окопавшихся в лесу после провала своего наступления на Киев.

Война России против Украины — последние новости

Видео артудара ВСУ было опубликовано в Facebook оперативного командования Север.

«На севере Киевской области российский враг уничтожен совместной работой артиллерийской группировки», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/kommander.nord/videos/1422060074897091/
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Киевская область Артиллерийский удар Российские военные Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ