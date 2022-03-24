ВСУ показали уничтожение артиллерией войск РФ, окопавшихся в Киевской области — видео
Российские оккупанты пытались спрятаться в лесу (Фото:Коллаж НВ)
Украинские военные показали уничтожение позиций российских оккупантов, окопавшихся в лесу после провала своего наступления на Киев.
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Видео артудара ВСУ было опубликовано в Facebook оперативного командования Север.
«На севере Киевской области российский враг уничтожен совместной работой артиллерийской группировки», — говорится в сообщении.
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