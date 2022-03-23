Байден изрядно просчитался. Затягивание войны не обескровит Россию — британский историк Нил Фергюсон 23 марта, 22:18 Цей матеріал також доступний українською Нил Фергюсон: Чем более сильным государством станет Украина, тем меньше ей нужно будет переживать по поводу России (Фото:Валентина Ростовикова / YES © 2021)

Президент США Байден совершает колоссальную ошибку, думая, что сможет свергнуть Путина и подать Китаю сигнал держаться подальше от Тайваня.

Об этом в колонке на Bloomberg пишет старший научный сотрудник Гуверовского института, историк Нил Фергюсон.



«Американские официальные лица расходятся во мнениях относительно того, насколько уроки прокси-войн и холодной войны, таких как война Советского Союза в Афганистане, могут быть применены к продолжающейся войне в Украине», — приводит историк слова Дэвида Сенгера для New York Times.



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По словам Сенгера администрация Байдена «стремится помочь Украине загнать Россию в трясину, не провоцируя более широкий конфликт с противником, обладающим ядерным оружием, и не отрезая потенциальные пути к деэскалации. По словам американских официальных лиц, сотрудники ЦРУ помогают обеспечить доставку оружия в проверенные части ВСУ.



Фергюсон приходит к выводу, что США намерены продолжать эту войну. Администрация продолжит поставлять украинцам зенитные «Стингеры», противотанковые «Джавелины» и взрывоопасные беспилотники Switchblade.



По его мнению, высокопоставленные британские политики высказываются в том же духе. Есть мнение, что «вариант номер один для Великобритании — продолжать конфликт и тем самым обескровить Путина». «Это помогает объяснить, среди прочего, отсутствие каких-либо дипломатических усилий со стороны США для обеспечения прекращения огня. Это также объясняет готовность президента Джо Байдена назвать Путина военным преступником», — пишет он.



Было бы действительно замечательно, если бы сочетание истощения РФ в Украине и вызванного санкциями финансового кризиса привело к падению Путина. Сам Фергюсон так не думает, хотя говорит, что хочется в этом верить.



«Самое интересное в этой стратегии то, как она сочетает в себе цинизм и оптимизм. Это, если подумать, архетипическая реальная политика, позволившая продолжаться бойне в Украине; сидеть сложа руки и смотреть, как героические украинцы „обескровливают Россию“; думать о конфликте как о второстепенном сюжете холодной войны II, борьбы, в которой Китай является нашим настоящим противником», — говорит историк.





Администрация Байдена считает, что делает достаточно не только для поддержки военных действий Украины, но и не настолько, чтобы спровоцировать Путина на эскалацию. Он также считает, что делает достаточно, чтобы удовлетворить общественное мнение, которое сильно сплотилось вокруг Украины, но не настолько, чтобы стоить жизни американцам, за исключением нескольких незадачливых добровольцев и журналистов .



Оптимизм Байдена, говорит он, заключается в предположении, что продолжение войны обязательно подорвет позиции Путина; и что его унижение послужит сдерживающим фактором для Китая. Я боюсь, что эти предположения могут быть в корне ошибочными и отражать непонимание соответствующей истории.



Продление войны чревато не только тем, что десятки тысяч украинцев будут убиты, а миллионы останутся без крова и принесет Путину то, что он может это правдоподобно преподнести дома как победу.



Что касается Китая, он считает, что администрация Байдена глубоко заблуждается, полагая, что угрожая Пекину вторичными санкциями, удержат президента Си Цзиньпина от оказания экономической помощи России.



Он также пишет, что не видит в стратегиях Запада реального признания того, насколько плохо эта война может обернуться для Украины в ближайшие недели. Стимул для Путина, очевидно, состоит в том, чтобы создать для себя более сильную позицию на переговорах, чем сейчас, прежде чем вступать в серьезные переговоры.



«Украинцы раскрыли свои карты. Они готовы отказаться от членства в НАТО; принять нейтралитет; добиваться гарантий безопасности от третьих лиц; согласиться с ограничениями своих военных возможностей», — подчеркивает историк.



По его мнению, неясно как украинская власть относится к будущему статусу Крыма и предположительно независимых Донецкой и Луганской республик. Кажется очевидным, говорит Фергюсон, что Путину нужно нечто большее для утверждения, что он выиграл «свою войну».



Между тем, санкции против России вызывают банковский кризис и нехватку потребительских товаров. Оценки масштабов экономического спада разнятся — возможно, на треть, если вспомнить условия депрессий, последовавшие за распадом СССР в 1991 году.



Пока страны Евросоюза отказываются ввести энергетическое эмбарго в отношении России, режим Путина продолжает получать от ЕС около 1,1 миллиарда долларов в день доходов от нефти и газа.



«Я по-прежнему скептически отношусь, что санкции в нынешнем виде могут остановить российскую военную машину, либо свергнуть Путина. Рубль больше не упал и даже вырос по отношению к евро», — уверен автор.



И заключает: мне очень хотелось бы ошибаться в этом — администрация Байдена совершает колоссальную ошибку, думая, что она может затянуть войну на Украине, обескровить Россию, свергнуть Путина и подать сигнал Китаю держаться подальше от Тайваня.

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