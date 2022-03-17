Потери РФ составили около 14 тыс. человек личного состава за 21 день войны против Украины 17 марта, 10:57 Цей матеріал також доступний українською Российские войска атаковали Украину на нескольких направлениях (Фото:Stringer/Reuters)

Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 12000 человек личного состава.

Какие потери несет Россия — в обновляемом материале НВ со ссылкой на данные заместителя министра обороны Анны Маляр, Генерального штаба ВСУ и Госспецсвязи.



17 марта:

Личный состав — около 14000 человек

Танки — 444

Боевые бронированные машины — 1435

Артиллерийские системы — 201

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 72

РСЗО) — 72 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 43

ПВО) — 43 Самолеты — 86

Вертолеты — 108

Автомобильная техника — 864

Корабли /катера — 3

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 60

ГСМ) — 60 Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 11

16 марта

Личный состав — около 13800 человек

Танки — 430

Боевые бронированные машины — 1375

Артиллерийские системы — 190

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 70

РСЗО) — 70 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 43

ПВО) — 43 Самолеты — 84

Вертолеты — 108

Автомобильная техника — 819

Корабли /катера — 3

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 60

ГСМ) — 60 Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 11

15 марта

Личный состав — 13500 человек

Танки — 404

Боевые бронированные машины — 1279

Артиллерийские системы — 150

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 64

РСЗО) — 64 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 36

ПВО) — 36 Самолеты — 81

Вертолеты — 95

Автомобильная техника — 640

Корабли /катера — 3

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 60

ГСМ) — 60 Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 9

14 марта

Личный состав — более 12 тыс. человек

Танки — 389

Боевые бронированные машины ( ББМ) — 1249

ББМ) — 1249 Артиллерийские системы — 150

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 64

РСЗО) — 64 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 34

ПВО) — 34 Самолеты — 77

Вертолеты — 90

Автомобильная техника — 617

Корабли /катера — 3

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 60

ГСМ) — 60 Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 8

13 марта

Личный состав — более 12 000 человек,

Танки — 374

Боевые бронированные машины ( ББМ) — 1226

ББМ) — 1226 Артиллерийские системы — 140

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 62

РСЗО) — 62 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 34

ПВО) — 34 Самолеты — 74

Вертолеты — 86

Автомобильная техника — 600

Корабли /катера — 3

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 60

ГСМ) — 60 Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 7

12 марта

Личный состав — более 12 тыс. человек

Танки — 362

Боевые бронированные машины ( ББМ) — 1205

ББМ) — 1205 Артиллерийские системы -135

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 62

РСЗО) — 62 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 33

ПВО) — 33 Самолеты — 58

Вертолеты — 83

Автомобильная техника — 585

Корабли/катера — 3

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ППМ) — 60

ППМ) — 60 Беспилотники ( БПЛА) — 7

11 марта

Личный состав — более 12 тыс. человек

Танки — 353

Боевые бронированные Машины ( ББМ) — 1165

ББМ) — 1165 Артиллерийские системы — 125

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 58

РСЗО) — 58 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 31

ПВО) — 31 Самолеты — 57

Вертолеты — 83

Автомобильная техника — 558

Корабли / катера — 3

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 60

ГСМ) — 60 Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 7

10 марта

Личный состав — более 12 тыс. человек

Танки — 335

Боевые бронированные машины — 1105

Артиллерийские системы — 123

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 56

Средства противовоздушной обороны — 29

Самолеты — 49

Вертолеты — 81

Автомобильная техника — 526

Корабли /катера — 3

Цистерны с горюче-смазочными материалами — 60

Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 7

9 марта

Личный состав — более 12 тыс. человек

Танки — 317

Боевые бронированные машины ( ББМ) — 1070

Артиллерийские системы -120

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 56

Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 28

Самолеты — 49

Вертолеты — 81

Автомобильная техника — 482

Корабли/катера — 3

Цистерн с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 60

Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 7

8 марта

Личный состав — почти 12 тыс. человек

Танки — 303

Боевые бронированные машины ( ББМ) — 1036

Артиллерийские системы — 120

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 56

Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 27

Самолеты — 48

Вертолеты — 80

Автомобильная техника — 474

Корабли /катера — 3

Цистерны с горюче-смазочными материалами ГСМ — 60

Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 7

7 марта

Личный состав — более 11 тыс. человек

Танки — 290

Боевые бронированные машины 999

Артиллерийские системы — 117

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 50

Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 23

Самолеты — 46

Вертолеты — 68

Автомобильная техника — 454

Корабли — 3

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 60

ГСМ) — 60 Беспилотники ( БПЛА) — 7

6 марта

Личный состав — более 11 тыс. человек

Танки — 285

Боевые бронированные машины — 985

Артиллерийские системы — 109

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 50

РСЗО) — 50 Средства ПВО — 21

Самолеты — 44

Вертолеты — 48

Автомобильная техника — 447

Легкие скоростные катера — 2

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 60

ГСМ) — 60 БПЛА оперативно-тактического уровня — 4

5 марта

Личный состав — более 10 тыс. человек

Танки — 269

Боевые бронированные машины 945

Артиллерийские системы — 105

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 50

РСЗО) — 50 Средства ПВО — 19

Самолеты — 39

Вертолеты — 40

Автомобильная техника — 409

Легкие скоростные катера — 2

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 60

ГСМ) — 60 БПЛА оперативно-тактического уровня — 3

4 марта



Личный состав — 9166

Танки — 251

Боевые бронированные машины ( ББМ) 939,

ББМ) 939, Артиллерийские системы — 105

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 50

РСЗО) — 50 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 18

ПВО) — 18 Самолеты — 33

Вертолеты — 37

Автомобильная техника — 404

Легкие скоростные катера.

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 60

ГСМ) — 60 Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 3

3 марта

Личный состав — 9000

Танки — 217

Боевые бронированные машины ( ББМ) — 900

ББМ) — 900 Артиллерийские системы — 90

Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 42

РСЗО) — 42 Средства противовоздушной обороны — 11

Самолеты — 30

Вертолеты — 31 ед.

Автомобильная техника — 374

Легкие скоростные катера.

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 60

ГСМ) — 60 Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 3

2 марта

Личный состав — более 5840 человек

Танки — до 211

Боевые бронированные машины ( ББМ) — 862 ед.

ББМ) — 862 ед. Артиллерийские системы — 85

Ракетные системы залпового огня ( РСЗО) — 40

РСЗО) — 40 Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 9

ПВО) — 9 Самолеты — 30

Вертолеты — 31

Автомобильная техника — 355

Легкие скоростные катера — 2

Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 60

ГСМ) — 60 Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 3

1 марта

Личный состав — 5710

Пленных — 200

Самолеты — 29

Вертолеты — 29

Танки — 198

Бронированные боевые машины — 846,

Артиллерийские системы — 77

Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 7

ПВО) — 7 Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 24

РСЗО) — 24 Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ГСМ) — 60

ГСМ) — 60 Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 3

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 3 Катера — 2

Автомобильная техника — 305

28 февраля

Самолеты — 29

Вертолеты — 29

Танки — 191

Боевые бронированные машины — 816

Пушек — 74

ЗРК БУК — 1

Град — 21

Автомобильная техника — 291

Цистерны — 60

БпЛА ОТР — 3

Корабли/катера — 2

Средства ПВО — 5

Личный состав — примерно 5300

26 февраля

Самолеты — 27

Вертолеты — 26

Танки — 146

Боевые бронированные машины — 706

Пушки — 49

ЗРК БУК — 1

Град — 4

Автомобильная техника — 30

Цистерны — 60

БпЛА ОТР — 2

Корабли/катера — 2

Личный состав — ориентировочно 4300

25 февраля

Танки — до 80

Боевые бронированные машины разных типов — 516

Самолеты — 10

Вертолеты — 7

Личный состав — 2800

24 февраля

Самолеты — 7

Вертолеты — 6

Танки — более 30

ББМ — 130

Личный состав — 800 человек

Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

Кроме того, информация получается только после завершения боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Данные могут поступить на следующий день, а иногда и через день.

Кроме того, если бой длился ночью и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить, в какие сутки произошли те или иные потери.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

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Вторжение России сопровождается артиллерийскими обстрелами украинских городов по всей стране, через границу движется военная техника.

Бои идут в Сумской, Черниговской, Херсонской и Киевской областях, а также на Донбассе.

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