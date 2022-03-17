Потери РФ составили около 14 тыс. человек личного состава за 21 день войны против Украины

17 марта, 10:57
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Российские войска атаковали Украину на нескольких направлениях (Фото:Stringer/Reuters)

Российские войска атаковали Украину на нескольких направлениях (Фото:Stringer/Reuters)

Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 12000 человек личного состава.

Какие потери несет Россия — в обновляемом материале НВ со ссылкой на данные заместителя министра обороны Анны Маляр, Генерального штаба ВСУ и Госспецсвязи.

17 марта:

  • Личный состав — около 14000 человек
  • Танки — 444
  • Боевые бронированные машины — 1435
  • Артиллерийские системы — 201
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 72
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 43
  • Самолеты — 86
  • Вертолеты — 108
  • Автомобильная техника — 864
  • Корабли /катера — 3
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 11

16 марта

  • Личный состав — около 13800 человек
  • Танки — 430
  • Боевые бронированные машины — 1375
  • Артиллерийские системы — 190
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 70
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 43
  • Самолеты — 84
  • Вертолеты — 108
  • Автомобильная техника — 819
  • Корабли /катера — 3
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 11

15 марта

  • Личный состав — 13500 человек
  • Танки — 404
  • Боевые бронированные машины — 1279
  • Артиллерийские системы — 150
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 64
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 36
  • Самолеты — 81
  • Вертолеты — 95
  • Автомобильная техника — 640
  • Корабли /катера — 3
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 9

14 марта

  • Личный состав — более 12 тыс. человек
  • Танки — 389
  • Боевые бронированные машины (ББМ) — 1249
  • Артиллерийские системы — 150
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 64
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 34
  • Самолеты — 77
  • Вертолеты — 90
  • Автомобильная техника — 617
  • Корабли /катера — 3
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 8

13 марта

  • Личный состав — более 12 000 человек,
  • Танки — 374
  • Боевые бронированные машины (ББМ) — 1226
  • Артиллерийские системы — 140
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 62
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 34
  • Самолеты — 74
  • Вертолеты — 86
  • Автомобильная техника — 600
  • Корабли /катера — 3
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 7

12 марта

  • Личный состав — более 12 тыс. человек
  • Танки — 362
  • Боевые бронированные машины ( ББМ) — 1205
  • Артиллерийские системы -135
  • Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 62
  • Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 33
  • Самолеты — 58
  • Вертолеты — 83
  • Автомобильная техника — 585
  • Корабли/катера — 3
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ППМ) — 60
  • Беспилотники ( БПЛА) — 7

11 марта

  • Личный состав — более 12 тыс. человек
  • Танки — 353
  • Боевые бронированные Машины (ББМ) — 1165
  • Артиллерийские системы — 125
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 58
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 31
  • Самолеты — 57
  • Вертолеты — 83
  • Автомобильная техника — 558
  • Корабли / катера — 3
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 7

10 марта

  • Личный состав — более 12 тыс. человек
  • Танки — 335
  • Боевые бронированные машины — 1105
  • Артиллерийские системы — 123
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 56
  • Средства противовоздушной обороны — 29
  • Самолеты — 49
  • Вертолеты — 81
  • Автомобильная техника — 526
  • Корабли /катера — 3
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами — 60
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 7

9 марта

  • Личный состав — более 12 тыс. человек
  • Танки — 317
  • Боевые бронированные машины (ББМ) — 1070
  • Артиллерийские системы -120
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 56
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 28
  • Самолеты — 49
  • Вертолеты — 81
  • Автомобильная техника — 482
  • Корабли/катера — 3
  • Цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 7

8 марта

  • Личный состав — почти 12 тыс. человек
  • Танки — 303
  • Боевые бронированные машины (ББМ) — 1036
  • Артиллерийские системы — 120
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 56
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 27
  • Самолеты — 48
  • Вертолеты — 80
  • Автомобильная техника — 474
  • Корабли /катера — 3
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами ГСМ — 60
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 7

7 марта

  • Личный состав — более 11 тыс. человек
  • Танки — 290
  • Боевые бронированные машины 999
  • Артиллерийские системы — 117
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 23
  • Самолеты — 46
  • Вертолеты — 68
  • Автомобильная техника — 454
  • Корабли — 3
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
  • Беспилотники (БПЛА) — 7

6 марта

  • Личный состав — более 11 тыс. человек
  • Танки — 285
  • Боевые бронированные машины — 985
  • Артиллерийские системы — 109
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50
  • Средства ПВО — 21
  • Самолеты — 44
  • Вертолеты — 48
  • Автомобильная техника — 447
  • Легкие скоростные катера — 2
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4

5 марта

  • Личный состав — более 10 тыс. человек
  • Танки — 269
  • Боевые бронированные машины 945
  • Артиллерийские системы — 105
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50
  • Средства ПВО — 19
  • Самолеты — 39
  • Вертолеты — 40
  • Автомобильная техника — 409
  • Легкие скоростные катера — 2
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3

4 марта

  • Личный состав — 9166
  • Танки — 251
  • Боевые бронированные машины (ББМ) 939,
  • Артиллерийские системы — 105
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 18
  • Самолеты — 33
  • Вертолеты — 37
  • Автомобильная техника — 404
  • Легкие скоростные катера.
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 3

3 марта

  • Личный состав — 9000
  • Танки — 217
  • Боевые бронированные машины (ББМ) — 900
  • Артиллерийские системы — 90
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 42
  • Средства противовоздушной обороны — 11
  • Самолеты — 30
  • Вертолеты — 31 ед.
  • Автомобильная техника — 374
  • Легкие скоростные катера.
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 3

2 марта

  • Личный состав — более 5840 человек
  • Танки — до 211
  • Боевые бронированные машины (ББМ) — 862 ед.
  • Артиллерийские системы — 85
  • Ракетные системы залпового огня (РСЗО) — 40
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 9
  • Самолеты — 30
  • Вертолеты — 31
  • Автомобильная техника — 355
  • Легкие скоростные катера — 2
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 3

1 марта

  • Личный состав — 5710
  • Пленных — 200
  • Самолеты — 29
  • Вертолеты — 29
  • Танки — 198
  • Бронированные боевые машины — 846,
  • Артиллерийские системы — 77
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 7
  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 24
  • Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 3
  • Катера — 2
  • Автомобильная техника — 305

28 февраля

  • Самолеты — 29
  • Вертолеты — 29
  • Танки — 191
  • Боевые бронированные машины — 816
  • Пушек — 74
  • ЗРК БУК — 1
  • Град — 21
  • Автомобильная техника — 291
  • Цистерны — 60
  • БпЛА ОТР — 3
  • Корабли/катера — 2
  • Средства ПВО — 5
  • Личный состав — примерно 5300

26 февраля

  • Самолеты — 27
  • Вертолеты — 26
  • Танки — 146
  • Боевые бронированные машины — 706
  • Пушки — 49
  • ЗРК БУК — 1
  • Град — 4
  • Автомобильная техника — 30
  • Цистерны — 60
  • БпЛА ОТР — 2
  • Корабли/катера — 2
  • Личный состав — ориентировочно 4300

25 февраля

  • Танки — до 80
  • Боевые бронированные машины разных типов — 516
  • Самолеты — 10
  • Вертолеты — 7
  • Личный состав — 2800

24 февраля

  • Самолеты — 7
  • Вертолеты — 6
  • Танки — более 30
  • ББМ — 130
  • Личный состав — 800 человек

Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

Кроме того, информация получается только после завершения боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Данные могут поступить на следующий день, а иногда и через день.

Кроме того, если бой длился ночью и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить, в какие сутки произошли те или иные потери.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

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Вторжение России сопровождается артиллерийскими обстрелами украинских городов по всей стране, через границу движется военная техника.

Бои идут в Сумской, Черниговской, Херсонской и Киевской областях, а также на Донбассе.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Минобороны Украины Российские военные Война России против Украины

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