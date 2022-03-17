Потери РФ составили около 14 тыс. человек личного состава за 21 день войны против Украины
Российские войска атаковали Украину на нескольких направлениях (Фото:Stringer/Reuters)
Российские военные терпят значительные потери во время агрессии против Украины. С начала вторжения оккупанты потеряли более 12000 человек личного состава.
Какие потери несет Россия — в обновляемом материале НВ со ссылкой на данные заместителя министра обороны Анны Маляр, Генерального штаба ВСУ и Госспецсвязи.
17 марта:
- Личный состав — около 14000 человек
- Танки — 444
- Боевые бронированные машины — 1435
- Артиллерийские системы — 201
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 72
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 43
- Самолеты — 86
- Вертолеты — 108
- Автомобильная техника — 864
- Корабли /катера — 3
- Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 11
16 марта
- Личный состав — около 13800 человек
- Танки — 430
- Боевые бронированные машины — 1375
- Артиллерийские системы — 190
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 70
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 43
- Самолеты — 84
- Вертолеты — 108
- Автомобильная техника — 819
- Корабли /катера — 3
- Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 11
15 марта
- Личный состав — 13500 человек
- Танки — 404
- Боевые бронированные машины — 1279
- Артиллерийские системы — 150
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 64
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 36
- Самолеты — 81
- Вертолеты — 95
- Автомобильная техника — 640
- Корабли /катера — 3
- Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 9
14 марта
- Личный состав — более 12 тыс. человек
- Танки — 389
- Боевые бронированные машины (ББМ) — 1249
- Артиллерийские системы — 150
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 64
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 34
- Самолеты — 77
- Вертолеты — 90
- Автомобильная техника — 617
- Корабли /катера — 3
- Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 8
13 марта
- Личный состав — более 12 000 человек,
- Танки — 374
- Боевые бронированные машины (ББМ) — 1226
- Артиллерийские системы — 140
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 62
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 34
- Самолеты — 74
- Вертолеты — 86
- Автомобильная техника — 600
- Корабли /катера — 3
- Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 7
12 марта
- Личный состав — более 12 тыс. человек
- Танки — 362
- Боевые бронированные машины ( ББМ) — 1205
- Артиллерийские системы -135
- Реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 62
- Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 33
- Самолеты — 58
- Вертолеты — 83
- Автомобильная техника — 585
- Корабли/катера — 3
- Цистерны с горюче-смазочными материалами ( ППМ) — 60
- Беспилотники ( БПЛА) — 7
11 марта
- Личный состав — более 12 тыс. человек
- Танки — 353
- Боевые бронированные Машины (ББМ) — 1165
- Артиллерийские системы — 125
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 58
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 31
- Самолеты — 57
- Вертолеты — 83
- Автомобильная техника — 558
- Корабли / катера — 3
- Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 7
10 марта
- Личный состав — более 12 тыс. человек
- Танки — 335
- Боевые бронированные машины — 1105
- Артиллерийские системы — 123
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 56
- Средства противовоздушной обороны — 29
- Самолеты — 49
- Вертолеты — 81
- Автомобильная техника — 526
- Корабли /катера — 3
- Цистерны с горюче-смазочными материалами — 60
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 7
9 марта
- Личный состав — более 12 тыс. человек
- Танки — 317
- Боевые бронированные машины (ББМ) — 1070
- Артиллерийские системы -120
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 56
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 28
- Самолеты — 49
- Вертолеты — 81
- Автомобильная техника — 482
- Корабли/катера — 3
- Цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 7
8 марта
- Личный состав — почти 12 тыс. человек
- Танки — 303
- Боевые бронированные машины (ББМ) — 1036
- Артиллерийские системы — 120
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 56
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 27
- Самолеты — 48
- Вертолеты — 80
- Автомобильная техника — 474
- Корабли /катера — 3
- Цистерны с горюче-смазочными материалами ГСМ — 60
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 7
7 марта
- Личный состав — более 11 тыс. человек
- Танки — 290
- Боевые бронированные машины 999
- Артиллерийские системы — 117
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 23
- Самолеты — 46
- Вертолеты — 68
- Автомобильная техника — 454
- Корабли — 3
- Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
- Беспилотники (БПЛА) — 7
6 марта
- Личный состав — более 11 тыс. человек
- Танки — 285
- Боевые бронированные машины — 985
- Артиллерийские системы — 109
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50
- Средства ПВО — 21
- Самолеты — 44
- Вертолеты — 48
- Автомобильная техника — 447
- Легкие скоростные катера — 2
- Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4
5 марта
- Личный состав — более 10 тыс. человек
- Танки — 269
- Боевые бронированные машины 945
- Артиллерийские системы — 105
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50
- Средства ПВО — 19
- Самолеты — 39
- Вертолеты — 40
- Автомобильная техника — 409
- Легкие скоростные катера — 2
- Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3
4 марта
- Личный состав — 9166
- Танки — 251
- Боевые бронированные машины (ББМ) 939,
- Артиллерийские системы — 105
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 50
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 18
- Самолеты — 33
- Вертолеты — 37
- Автомобильная техника — 404
- Легкие скоростные катера.
- Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 3
3 марта
- Личный состав — 9000
- Танки — 217
- Боевые бронированные машины (ББМ) — 900
- Артиллерийские системы — 90
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 42
- Средства противовоздушной обороны — 11
- Самолеты — 30
- Вертолеты — 31 ед.
- Автомобильная техника — 374
- Легкие скоростные катера.
- Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 3
2 марта
- Личный состав — более 5840 человек
- Танки — до 211
- Боевые бронированные машины (ББМ) — 862 ед.
- Артиллерийские системы — 85
- Ракетные системы залпового огня (РСЗО) — 40
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 9
- Самолеты — 30
- Вертолеты — 31
- Автомобильная техника — 355
- Легкие скоростные катера — 2
- Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 3
1 марта
- Личный состав — 5710
- Пленных — 200
- Самолеты — 29
- Вертолеты — 29
- Танки — 198
- Бронированные боевые машины — 846,
- Артиллерийские системы — 77
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 7
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 24
- Цистерны с горюче-смазочными материалами (ГСМ) — 60
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 3
- Катера — 2
- Автомобильная техника — 305
28 февраля
- Самолеты — 29
- Вертолеты — 29
- Танки — 191
- Боевые бронированные машины — 816
- Пушек — 74
- ЗРК БУК — 1
- Град — 21
- Автомобильная техника — 291
- Цистерны — 60
- БпЛА ОТР — 3
- Корабли/катера — 2
- Средства ПВО — 5
- Личный состав — примерно 5300
26 февраля
- Самолеты — 27
- Вертолеты — 26
- Танки — 146
- Боевые бронированные машины — 706
- Пушки — 49
- ЗРК БУК — 1
- Град — 4
- Автомобильная техника — 30
- Цистерны — 60
- БпЛА ОТР — 2
- Корабли/катера — 2
- Личный состав — ориентировочно 4300
25 февраля
- Танки — до 80
- Боевые бронированные машины разных типов — 516
- Самолеты — 10
- Вертолеты — 7
- Личный состав — 2800
24 февраля
- Самолеты — 7
- Вертолеты — 6
- Танки — более 30
- ББМ — 130
- Личный состав — 800 человек
Информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.
Кроме того, информация получается только после завершения боя, а бои бывают крайне длительны во времени. Данные могут поступить на следующий день, а иногда и через день.
Кроме того, если бой длился ночью и начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить, в какие сутки произошли те или иные потери.
В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.
Вторжение России сопровождается артиллерийскими обстрелами украинских городов по всей стране, через границу движется военная техника.
Бои идут в Сумской, Черниговской, Херсонской и Киевской областях, а также на Донбассе.
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