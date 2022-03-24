«Оттесняем от границ». Украинские летчики рассказали CNN, как защищают небо от российских оккупантов

24 марта, 23:07
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Украинские летчики говорят, что им нужно более современное оборудование (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Украинские летчики говорят, что им нужно более современное оборудование (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Пилоты украинских Воздушных сил с позывными Джус и Мунфиш дали интервью CNN, в котором рассказали о защите украинского неба на фоне полномасштабного вторжения России.

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Корреспондент CNN заявил, что пилоты повышали квалификацию под руководством коллег из США.

«Объединенные усилия наших истребителей и наземной противовоздушной обороны — это отличный тандем. И да, это правда, сейчас мы чувствуем себя свободно в нашем воздушном пространстве. Они контролируют очень небольшую часть украинского неба. И именно оттуда велись жестокие бомбардировки Мариуполя и Харькова», — сказал Мунфиш.

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Пилот добавил, что надеется на передачу Украине дополнительных самолетов и ракет типа «земля-воздух» от Запада. По мнению Джуса, Украине нужны самолеты с новыми ракетами, современными радарами и другими современными системами, что позволит украинским Воздушным силам использовать свой потенциал на полную и эффективнее противостоять российским самолетам и истребителям.

«Мы оттесняем их от наших границ, но пока так и не достигли полного преимущества в воздухе. Нам нужно более современное оборудование», — заявил он.

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/311134684464301/

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 24 марта, Россия потеряла в Украине 108 самолетов, 124 вертолета и 50 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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20 марта британская разведка сообщила, что Россия не смогла получить контроль над воздушным пространством Украины, а украинские ВВС и силы ПВО продолжают эффективно защищать небо.

В Министерстве обороны США также говорили, что впечатлены "очень креативной" противовоздушной обороной Украины. По данным Пентагона, украинцы совершают от пяти до десяти вылетов в день по сравнению с примерно 200 вылетами россиян.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   ВВС Украины Воздушные силы Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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