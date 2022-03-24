Россия готовит «большой террор» в Херсоне: «Даже если придется депортировать полгорода» — Times

24 марта, 05:15
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Оккупанты в Херсоне уже применяли против протестующих светошумовые гранаты (Фото:REUTERS)

Оккупанты в Херсоне уже применяли против протестующих светошумовые гранаты (Фото:REUTERS)

РФ замышляет устроить «большой террор» в Херсоне, похищая местных жителей и переправляя их через российскую границу, сообщает Times.

Британское издание ссылается на письмо, предположительно написанное сотрудником ФСБ РФ.

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В нем отмечается, что Кремль больше не желает «играть по-хорошему» с протестующими в украинском городе, где люди каждый день выходят на улицы, бросая вызов оккупантам.

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Отмечается, что российские захватчики готовятся забирать людей из домов посреди ночи. «Даже если нам придется депортировать полгорода — мы к этому готовы», — говорится в письме.

Ранее появилась информация, что кремлевский режим планирует организовать на временно захваченных территориях Херсонской области фейковый «референдум» о создании так называемой «народной республики». Херсонский облсовет подчеркнул, что никогда не примет такое решение.

Жители Херсона регулярно выходят на мирные митинги в поддержку Украины. 22 марта оккупанты применили против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В МИД Украины сообщили, что Россия отказывается создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских и доставки продуктов в Херсон, а гуманитарная ситуация в городе стремительно ухудшается.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Российская агрессия Терроризм Оккупант Херсон депортация Война России против Украины российский терроризм

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