В Харькове войска РФ обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи, погибли шесть мирных жителей, еще 15 ранены

24 марта, 15:17
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Последствия обстрелов Харькова российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Последствия обстрелов Харькова российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт Новой почты, возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По предварительным данным, погибли шесть мирных жителей, еще 15 ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Точное количество жертв устанавливается.

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«Это очередное военное преступление российских оккупантов!» — подчеркнул Синегубов.

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Редактор: Диана Ковалева

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Теги:   Харьков Война России против Украины

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