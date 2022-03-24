Рада усилила наказание за коллаборационизм — нардеп
Верховная Рада (Фото:пресс-служба Верховной Ради)
Верховная Рада усилила ответственность за коллаборационизм, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Он уточнил, что пособничество государству-агрессору, за которое усилена ответственность включает:
Война России против Украины — последние новости
- реализацию или поддержку решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора;
- любое сотрудничество, включая сбор, подготовку и/или передачу материальных ресурсов или других активов представителям государства-агрессора, его вооруженным формированием и/или оккупационной администрации государства-агрессора;
- другое взаимодействие с представителями государства-агрессора, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора.
Эти действия будут наказываться лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой, сообщил Гончаренко.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.