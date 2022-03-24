«Не верю, что придется пойти на это». Украина сама должна решать, соглашаться ли на территориальные уступки — Байден 24 марта, 20:50 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:Evelyn Hockstein / Reuters)

Украина должна сама решать, идти ли ей на территориальные уступки ради прекращения огня.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Брюсселе 24 марта. Он также добавил, что не верит, что такое может произойти.

«Это полностью решение Украины. Ничего об Украине без Украины. Я не верю, что им придется пойти на это. Есть переговоры, дискуссии, частью которых я не являюсь, которые включают украинцев. Они (сами, — ред.) должны принимать это решение», — сказал Байден.

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Так президент США ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли Украине пойти на территориальные уступки ради достижения режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 призвали РФ немедленно прекратить военные действия на территории Украины и вывести свои войска и технику.

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