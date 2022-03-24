Взрывы в порту Бердянска: повреждены еще два корабля РФ, уничтожен резервуар с топливом 24 марта, 11:01 Цей матеріал також доступний українською В Бердянске повреждены еще два корабля РФ, уничтожен резервуар с топливом (Фото:Кадр видео Милитарный/YouTube)

В порту Бердянска, где Вооруженные силы Украины уничтожили большой десантный корабль Черноморского флота РФ Орск, повреждены еще два российских корабля.



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Об этом в комментарии Укринформу сообщили в пресс-службе Запорожской ОВА.

Также уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива.

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Пожар перекинулся на склад боеприпасов врага.

Подробности нанесенного врагу ущерба уточняются.

По информации Обозревателя, пожар также произошел на большом десантном корабле Саратов.

Спасаются бегством большие десантные корабли Куников и Новочеркасск, которые также получили повреждения и потери среди экипажей (11 раненых, 3 погибших).

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