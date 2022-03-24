Планы Путина провалились, США ответят на применение химоружия. Главное из брифинга Байдена по итогам саммитов в Брюсселе

24 марта, 21:12
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Джо Байден в Брюсселе 24 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Джо Байден в Брюсселе 24 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент США Джо Байден выступил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммитов лидеров НАТО, Евросоюза и G7.

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Главное с брифинга Байдена:

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/olRkkcRsYgs

24 марта в Брюсселе проходили саммиты Большой семерки, Евросоюза и НАТО. Мировые лидеры обсуждали противостояние российской агрессии и возможную дополнительную помощь Украине на фоне полномасштабного вторжения России.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Евросоюз НАТО Большая семерка Джо Байден Брюссель Украина-США Война России против Украины

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