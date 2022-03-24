Планы Путина провалились, США ответят на применение химоружия. Главное из брифинга Байдена по итогам саммитов в Брюсселе
Джо Байден в Брюсселе 24 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Президент США Джо Байден выступил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммитов лидеров НАТО, Евросоюза и G7.
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Главное с брифинга Байдена:
- США предоставят Украине гуманитарную помощь на сумму более 1 млрд долларов;
- если Путин применит химическое оружие, США ответят, характер ответа будет зависеть от характера его применения;
- российский диктатор рассчитывал на раскол НАТО, но Альянс никогда не был более сплоченным — в результате полномасштабного вторжения в Украину Путин получил прямо противоположное тому, на что надеялся;
- во время разговора с президентом Китая Си Цзиньпином Байден четко дал ему понять, какими будут последствия в случае его помощи России. Китай должен понимать, что его экономическое будущее гораздо теснее связано с Западом, чем с Россией;
- мировые лидеры обсуждали возможную нехватку продовольствия, вызванную полномасштабным вторжением России в Украину;
- Байден намекнул, что может увидеться с беженцами из Украины во время визита в Польшу;
- по мнению президента США, Россию следует исключить из Большой двадцатки. Также Байден предложил пригласить на саммит G20 Украину;
- Украина должна сама решать, идти ли ей на «территориальные уступки» ради прекращения огня. Байден не верит, что Киеву придется на это пойти.
24 марта в Брюсселе проходили саммиты Большой семерки, Евросоюза и НАТО. Мировые лидеры обсуждали противостояние российской агрессии и возможную дополнительную помощь Украине на фоне полномасштабного вторжения России.
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