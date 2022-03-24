Планы Путина провалились, США ответят на применение химоружия. Главное из брифинга Байдена по итогам саммитов в Брюсселе 24 марта, 21:12 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден в Брюсселе 24 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент США Джо Байден выступил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммитов лидеров НАТО, Евросоюза и G7.

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Главное с брифинга Байдена:



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24 марта в Брюсселе проходили саммиты Большой семерки, Евросоюза и НАТО. Мировые лидеры обсуждали противостояние российской агрессии и возможную дополнительную помощь Украине на фоне полномасштабного вторжения России.

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