США разрабатывают планы действий на случай применения Путиным ядерного оружия — NYT 24 марта, 10:02 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Белый дом собрал команду чиновников по национальной безопасности, чтобы разработать сценарии на случай применения Владимиром Путиным химического, биологического или ядерного оружия, пишет The New York Times.



Война России против Украины — последние новости



Так называемая «команда тигров» с 28 февраля проводит имитационные учения, чтобы отработать возможные ответные меры.

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Также группа изучает ответные меры, если российские войска войдут на территорию НАТО, чтобы атаковать конвои, доставляющие оружие и помощь в Украину.

Чиновники также изучают варианты ответов, если Россия распространит войну на соседние страны, включая Молдову и Грузию.

Ожидается, что сценарии чрезвычайных ситуаций будут центральными на внеочередном саммите НАТО в четверг.

Еще месяц назад подобные сценарии казались более теоретическими. Но сегодня в Белом доме и НАТО есть осознание, что Россия может обратиться к самому мощному оружию в своем арсенале, чтобы выйти из тупика на фронте в Украине.

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Один из основных вопросов, над которым работает «команда тигров», — это порог, который может побудить НАТО применить военную силу в Украине. Президент США Джо Байден ясно дал понять, что он крайне не хочет этого делать, опасаясь, что прямая конфронтация с Россией может вывести конфликт из-под контроля.

Чиновники считают, что шансы на то, что Путин применит ядерное оружие, невелики. Но постоянные напоминания России о том, что у нее есть арсенал наготове и что она может использовать его в ответ на все, что она воспринимает как «экзистенциальную угрозу», заставили Вашингтон быть в состоянии повышенной готовности.



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